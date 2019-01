Lombardia | spese pazze | condanne a ex consiglieri Bossi jr | Minetti | Pd e il capo dei

Spese pazze in Regione Lombardia : le condanne scuotono l'alleanza Lega-5stelle : Conti alla mano, secondo i pm, i soldi pubblici spesi allegramente da ex consiglieri ed ex assessori ammontavano a più di 3...

Massimiliano Romeo - capogruppo della Lega al senato - condannato per le "spese pazze" in Lombardia : Arriva la condanna per le "spese pazze". Il tribunale di milano ha condannato a 1 anno e 8 mesi il capogruppo della Lega al senato Massimiliano Romeo, l'accusa è quella di peculato. Il processo si riferisce all'utilizzo dei fondi pubblici e dei rimborsi assegnati ai gruppi consiliari dalla Regione Lombardia. Tra gli imputati, quasi tutti condannati, figurano anche l'eurodeputato della Lega Angelo Ciocca, condannato ad 1 anno e 6 mesi; ...

Spese pazze Lombardia - condannati per peculato Renzo Bossi - Nicole Minetti e capogruppo Lega al Senato Romeo : Due anni e sei mesi per Renzo Bossi, figlio di Umberto Bossi detto il Trota, e a un anno e 8 mesi l’ex igienista dentale di Silvio Berlusconi Nicole Minetti. Questa la sentenza dei giudici della X sezione penale di Milano sul caso Rimoborsopoli. In totale sono 57 imputati al processo tutti ex consiglieri ed ex assessori in Regione Lombardia tranne uno. I giudici hanno inflitto un anno e 8 mesi Massimiliano Romeo, attuale capogruppo della Lega in ...

