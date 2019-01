ll libro inchiesta Plutonio | Le navi dei veleni usate per il traffico

Salone del libro di Torino - chiusa l’inchiesta per 29 indagati. Anche Piero Fassino : è accusato di turbativa d’asta : La procura non ha perdonato niente, ne Anche la presunta truffa di due dipendenti per ottenere buoni pasto per un valore di 780 euro circa. Un episodio che, di fronte agli altri, è minimo. Ma c’è Anche questa ipotesi di reato nell’avviso di conclusione del l’inchiesta sulla gestione del Salone del libro di Torino , negli ultimi anni della presidenza di Rolando Picchioni e poi quella di Giovanna Milella. Ventinove sono gli indagati tra i quali ...

Torino - chiusa l'inchiesta sul Salone del libro : gli indagati sono 29. Tra loro anche Fassino : Ventinove indagati : si chiude così la maxi inchiesta della procura di Torino sui conti in rosso del Salone del Libro . Falso in bilancio, turbativa d'asta e peculato sono le accuse che, a vario titolo, sono contestate dal pubblico ministero Gianfranco Colace e dal procuratore aggiunto Enrica Gabetta. l'inchiesta ha analizzato i conti della Fondazione dal 2010 al 2015, partendo dai guai giudiziari dello storico presidente Rolando Picchioni ed è ...

Notte dei cristalli - Acheronta Movebo : il libro inchiesta sulle tracce della testimone e del suo fidanzato che sfidò Freud : La Notte tra il 9 e il 10 novembre di ottant’anni fa si scatenarono in tutta la Germania dei pogrom antiebraici. Moltissimi negozi e abitazioni di proprietà di ebrei furono distrutti e saccheggiati, numerose sinagoghe furono incendiate. In quella terribile Notte, nota come Kristallnacht – Notte dei cristalli, per via delle vetrine frantumate, i cui cocci l’indomani ricoprivano le strade – furono assassinati circa 400 ebrei, più di 30.000 furono ...