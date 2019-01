LIVE Sci alpino | Combinata Wengen 2019 in DIRETTA | inizia la discesa | Innerhofer per la

LIVE Sci alpino - Discesa Cortina 2019 in DIRETTA : Stuhec davanti - Delago esce sul più bello : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Discesa libera femminile della Coppa del Mondo di sci alpino in programma a Cortina: oggi, venerdì 18 gennaio, alle ore 12.00 si recupera la gara non disputata a St. Anton. Rientra alle gare la statunitense Lindsey Vonn, che scenderà con il pettorale numero 13. In casa Italia la prima al cancelletto di partenza sarà Federica Brignone, con il numero 6, poi sarà la volta di Nicol Delago, con ...

LIVE Sci alpino - Discesa Cortina 2019 in DIRETTA : ritorna Lindsey Vonn - Fanchini e Delago ci provano! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Discesa libera femminile della Coppa del Mondo di sci alpino in programma a Cortina: oggi, venerdì 18 gennaio, alle ore 12.00 si recupera la gara non disputata a St. Anton. Rientra alle gare la statunitense Lindsey Vonn, che scendrà con il pettorale numero 13. In casa Italia la prima al cancelletto di partenza sarà Federica Brignone, con il numero 6, poi sarà la volta di Nicol Delago, con ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 18 gennaio : sci alpino e biathlon - un venerdì innevato! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, venerdì 18 gennaio. Si inizia con la Coppa del Mondo del salto con gli sci, poi si terranno gli Europei di skeleton (in una tappa di Coppa), poi sarà la volta a metà mattina con la combinata alpina di Wengen e con le qualificazioni dello skicross freestyle. Discesa libera femminile a Cortina, poi sarà la volta di combinata nordica e snowboard slopestyle, infine fari puntati ...

LIVE Sci alpino - Combinata Wengen 2019 in DIRETTA : gara imprevedibile - Paris e Innerhofer se la giocano : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata di Wengen, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2019. Una gara totalmente imprevedibile e dove può succedere di tutto. La Combinata è storica in quel di Wengen ed ormai sono davvero pochissime quelle che si disputano nella stagione che è difficile trovare un vero favorito. Forse il francese Alexis Pintuarault è il principale candidato alla vittoria finale, visto che va forte ...

Perugia - Brescia : cronaca diretta LIVE - risultato in tempo reale : La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] Sabato 19 gennaio alle ore 17:15 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita. QUI Perugia Il Grifone dovrebbe scendere in campo ...

LIVE Sport - DIRETTA 18 gennaio : risultati Australian Open - in programma sci alpino - biathlon e Olimpia Milano : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi venerdì 18 gennaio. Inizia il weekend e ci aspetta una giornata davvero molto ricca, avvincente, appassionante, infarcita di eventi da seguire tutti in tempo reale con OA Sport: non solo vi aggiorneremo con i risultati delle varie gare ma vi forniremo anche in DIRETTA tutte le notizie più importanti provenienti dal panorama universale. Si incomincia presto con gli Australian Open: Andreas ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Wengen 2019 : tre giorni di altissimo LIVEllo sulla Lauberhorn : Se in Formula Uno ci sono Monte-Carlo e Monza e nel tennis Wimbledon e Roland Garros, nello sci alpino non possiamo non citare che Wengen e Kitzbuhel come “grandi classiche”. Quelle piste nelle quali tutti vogliono correre e sulle quali chiunque vuole mettere la propria firma. Il mese di gennaio, come tradizione del Circo Bianco propone proprio questa doppietta, e questo fine settimana prenderà il via con la tre-giorni di ...

LIVE Sci alpino - Gigante Kronplatz 2019 in DIRETTA : Marta Bassino sul podio! Domina Shiffrin! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kronplatz (BZ), quinto degli otto appuntamenti stagionali tra le porte larghe della Coppa del Mondo di sci alpino. Siamo dunque al giro di boa ed entra nel vivo la corsa per aggiudicarsi la sfera di cristallo di specialità. Federica Brignone si trova al comando di una classifica cortissima con 270 punti, rispettivamente 5 e 15 in più della francese Tessa Worley e ...

LIVE Sci alpino - Gigante Kronplatz 2019 in DIRETTA : Karoline Pichler brava - Bassino e Brignone per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kronplatz (BZ), quinto degli otto appuntamenti stagionali tra le porte larghe della Coppa del Mondo di sci alpino. Siamo dunque al giro di boa ed entra nel vivo la corsa per aggiudicarsi la sfera di cristallo di specialità. Federica Brignone si trova al comando di una classifica cortissima con 270 punti, rispettivamente 5 e 15 in più della francese Tessa Worley e ...

LIVE Sci alpino - Gigante Kronplatz 2019 in DIRETTA : alle 13.00 la seconda manche - Bassino e Brignone per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kronplatz (BZ), quinto degli otto appuntamenti stagionali tra le porte larghe della Coppa del Mondo di sci alpino. Siamo dunque al giro di boa ed entra nel vivo la corsa per aggiudicarsi la sfera di cristallo di specialità. Federica Brignone si trova al comando di una classifica cortissima con 270 punti, rispettivamente 5 e 15 in più della francese Tessa Worley e ...

LIVE Sci alpino - Gigante Kronplatz 2019 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin ammazza la gara - Bassino e Brignone in lotta per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kronplatz (BZ), quinto degli otto appuntamenti stagionali tra le porte larghe della Coppa del Mondo di sci alpino. Siamo dunque al giro di boa ed entra nel vivo la corsa per aggiudicarsi la sfera di cristallo di specialità. Federica Brignone si trova al comando di una classifica cortissima con 270 punti, rispettivamente 5 e 15 in più della francese Tessa Worley e ...

Riscaldamento globale : il ghiaccio in Antartide si scioglie - si rischia un veloce innalzamento del LIVEllo dei mari : Le riserve di ghiaccio dell’Antartide che si stanno sciogliendo a ritmi mai visti a causa del Riscaldamento globale, rappresentano un rischio non solo per le specie animali presenti nell’area più fredda del globo, ma anche per noi. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista americana Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), guidato da Eric Rignot, dell’Università della California, dal 1979 a oggi il livello degli ...

LIVE Sci alpino - Gigante Kronplatz 2019 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin ammazza la gara - manche pazzesca : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kronplatz (BZ), quinto degli otto appuntamenti stagionali tra le porte larghe della Coppa del Mondo di sci alpino. Siamo dunque al giro di boa ed entra nel vivo la corsa per aggiudicarsi la sfera di cristallo di specialità. Federica Brignone si trova al comando di una classifica cortissima con 270 punti, rispettivamente 5 e 15 in più della francese Tessa Worley e ...

LIVE Sci alpino - Gigante Kronplatz 2019 in DIRETTA : Federica Brignone vs Worley e Shiffrin. Scontro tra fenomeni! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kronplatz (BZ), quinto degli otto appuntamenti stagionali tra le porte larghe della Coppa del Mondo di sci alpino. Siamo dunque al giro di boa ed entra nel vivo la corsa per aggiudicarsi la sfera di cristallo di specialità. Federica Brignone si trova al comando di una classifica cortissima con 270 punti, rispettivamente 5 e 15 in più della francese Tessa Worley e ...