LIVE Biathlon | staffetta maschile Ruhpolding 2019 in DIRETTA | Italia per la sorpresa

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 18 gennaio : sci alpino e biathlon - un venerdì innevato! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, venerdì 18 gennaio. Si inizia con la Coppa del Mondo del salto con gli sci, poi si terranno gli Europei di skeleton (in una tappa di Coppa), poi sarà la volta a metà mattina con la combinata alpina di Wengen e con le qualificazioni dello skicross freestyle. Discesa libera femminile a Cortina, poi sarà la volta di combinata nordica e snowboard slopestyle, infine fari puntati ...

LIVE Sport - DIRETTA 18 gennaio : risultati Australian Open - in programma sci alpino - biathlon e Olimpia Milano : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi venerdì 18 gennaio. Inizia il weekend e ci aspetta una giornata davvero molto ricca, avvincente, appassionante, infarcita di eventi da seguire tutti in tempo reale con OA Sport: non solo vi aggiorneremo con i risultati delle varie gare ma vi forniremo anche in DIRETTA tutte le notizie più importanti provenienti dal panorama universale. Si incomincia presto con gli Australian Open: Andreas ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Ruhpolding 2019 in DIRETTA : Lisa Vittozzi da podio - Dorothea Wierer da top ten : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta Sprint femminile della Coppa del Mondo di Biathlon sulla distanza di 7.5 km in programma a Ruhpolding, in Germania: oggi alle ore 14.30 Dorothea Wierer, prima nella classifica generale e Lisa Vittozzi, seconda, affrontano l’assalto del resto del mondo, in particolare della slovacca Fialkova e della francese Chevalier, rispettivamente terza e quarta nella graduatoria di ...

LIVE Biathlon - Sprint 10 km Ruhpolding 2019 in DIRETTA : Lukas Hofer ci riprova - Johannes Boe per allungare ancora : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km Sprint maschile, valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Sulle nevi di Ruhpolding (Germania) si aprirà da quest’oggi il programma di gare, variato rispetto a quanto era stato stabilito precedentemente. Gli organizzatori infatti sono stati costretti a posticipare questa specialità, originariamente prevista ieri alle 14.30, per via della tanta neve caduta in terra tedesca. Un ...

LIVE Sport - DIRETTA 17 gennaio : risultati Australian Open e Dakar in tempo reale. C’è il biathlon a Ruhpolding : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, giovedì 17 gennaio: sarà un’altra giornata ricca di Sport: si inizia nella notte italiana con gli Australian Open di tennis e la magica NBA, ma non va dimenticato il Tour Down Under di ciclismo, mentre in mattinata ecco un assaggio degli Sport invernali che ci terranno compagnia durate il week end. Ci saranno infatti le prove cronometrate delle discese di Coppa del Mondo di sci ...

LIVE Biathlon - Staffetta maschile Oberhof 2019 in DIRETTA : azzurri senza nulla da perdere - Francia favorita : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta 4×7.5 km maschile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Oberhof, in Germania: oggi alle ore 14.30 Thomas Bormolini, Dominik Windisch, Giuseppe Montello e Lukas Hofer proveranno a far saltare il banco in una gara in cui l’Italia deve recitare il ruolo dell’outsider. I tecnici azzurri hanno scelto di lasciare fuori Thierry Chenal, dunque cambia ...

LIVE Biathlon - Staffetta femminile Oberhof 2019 in DIRETTA : Lisa Vittozzi riferimento nell’Italia a caccia del podio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Staffetta femminile della quarta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Sulle nevi di Oberhof (Germania) si chiude una quattro giorni di gare decisamente intensa in cui le soddisfazioni per il Bel Paese non sono affatto mancate. La doppietta (sprint-inseguimento) di Lisa Vittozzi ha scaldato i cuori degli appassionati e la sappadina è definitivamente esplosa ne luogo dove questa disciplina ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 13 gennaio : azzurre per un nuovo sigillo nel biathlon. Federico Pellegrino alla riscossa. C’è lo slalom di Adelboden! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi domenica 13 gennaio). Si preannuncia una giornata particolarmente ricca, divertimento assicurato tra ghiaccio e neve dove l’Italia vorrà essere assoluta protagonista per chiudere un weekend da sogno. Puntiamo tantissimo su Federico Pellegrino che, dopo la squalifica di ieri durante i quarti di finale della sprint di Dresda, andrà a caccia di un pronto riscatto nella team ...

LIVE Biathlon - Inseguimento maschile Oberhof 2019 in DIRETTA : duello Johannes Boe-Alexander Loginov - Hofer ci prova : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prova dell’Inseguimento maschile, valida per la quarta tappa di Coppa del mondo di Biathlon. Sulle nevi di Oberhof (Germania) si prospetta una gara decisamente interessante. E’ il caso di dirlo: prima o poi dove succedere e ieri è arrivato il termine dell’egemonia nelle sprint del norvegese Johannes Boe. Dopo aver posto il proprio sigillo nei primi tre appuntamenti, in terra ...

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Oberhof 2019 in DIRETTA : Vittozzi FA DOPPIETTA! 5a una meravigliosa Wierer! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 10 km femminile ad Inseguimento della Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Oberhof, in Germania: oggi alle ore 12.45 la nostra Lisa Vittozzi partirà davanti a tutti, mentre 15ma e 16ma a partire saranno Federica Sanfilippo e Nicole Gontier, infine sarà chiamata alla grande rimonta Dorothea Wierer, che ha chiuso soltanto 24ma, ad oltre un minuto dalla connazionale nella sprint di ...