LIVE Baskonia-Milano | Eurolega 2019 in DIRETTA | scontro diretto decisivo | in palio la

LIVE Baskonia-Milano - Eurolega 2019 in DIRETTA : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Una partita che può valere anche una stagione. Dopo due sconfitte consecutive l’Olimpia Milano si gioca tantissimo nella diciannovesima giornata di Eurolega. La squadra di Simone Pianigiani fa visita al Baskonia Vitoria, squadra che si trova a pari merito con Milano con lo stesso record 8-10. Un vero e proprio scontro diretto per i playoff, con Milano che non può permettersi un altro ko. Servirà una grandissima prestazione ...

LIVE Milano-Baskonia - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : James e Micov trascinano l’Olimpia ad una vittoria sofferta per 93-90 contro il Baskonia! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Baskonia Vitoria, incontro valevole per l’ottava giornata della regular season dell’Eurolega 2018-2019. La squadra allenata da Simone Pianigiani è reduce da tre vittorie negli ultime quattro partite di Coppa e da una striscia aperta di sette successi consecutivi in Campionato, con una situazione di classifica molto incoraggiante in entrambe le competizioni. L’Olimpia si ...

