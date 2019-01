ilfogliettone

: L'Inter si cautela per Icardi e blocca Zapata dall'Atalanta - - ilfogliettone : L'Inter si cautela per Icardi e blocca Zapata dall'Atalanta - -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) L'Inter hato Duvan. Con un colpo a sorpresa la formazione nerazzurra vuolersi in caso di rottura con(Il Real starebbe pensando di pagare la clausola di 110 milioni) ed avere una alternativa al capitano per gli obiettivi di stagione. Lautaro Martinez avrebbe poi la possibilità di giocare titolare in prestito per un anno per poi rientrare alla base.I dirigenti nerazzurri hanno incontrato Fernando Villareal, il procuratore di, che avrebbero accettato la soluzione di alternativa aattualmente si trova all`Atalanta in prestito biennale, pagato 12 milioni, con un diritto di riscatto di altri 12 milioni da esercitare nei confronti della Sampdoria nel 2020.dovrebbe essere riscattato anticipatamente e venduto per una cifra vicina ai 30 milioni.ORA IL SASSUOLOParlando di calcio giocato, c'è da dire che è un'Inter in crescita ...