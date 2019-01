L’Inter protagonista su DAZN | ecco come seguire la gara gratuitamente

Napoli - è come il 2013 : girone da protagonista ed eliminazione immeritata in un gruppo di ferro - L’Inter invece sbaglia un ‘rigore a porta vuota’ [DETTAGLI] : Si sono concluse le prime partite valide per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, sono scese in campo Napoli ed Inter, entrambe eliminate. Saluta la competizione ma a testa altissima la squadra di Carlo Ancelotti, altra prestazione fantastica per gli azzurri ad Anfield, un campo difficilissimo e caldissimo per qualsiasi squadra. Il Napoli ha giocato con coraggio ed è stato condannato da un errore del portiere ...