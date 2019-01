L' ex Br Alvaro Lojacono | Accetterei l' ergastolo in Svizzera L' impasse non dipende

ilgiornale

(Di venerdì 18 gennaio 2019) "L'Italia non ha mai chiesto la mia estradizione allae una consegna come richiede la Lega equivarrebbe a una deportazione alla boliviana (il riferimento è all'arresto di Cesare Battisti, ndr), che la Confederazione non prevede". Ha paralto dopo vent'anni di silenzio, in cui è sparito e si è trasferito al di là dei confini, in. E ha parlato in un'intervista rilasciata al giornale elvetico Ticino online/20 minuti., oggi, ha 63 anni. È uno dei condannati all'per la strage di via Fani. Faceva parte del commando di terroristi delle Brigate Rosse che rapì Aldo Moro e che uccise gli uomini della sua scorta. Ma per l'agguato del 16 marzo 1978,non scontò la sua pena in Italia."Lo Stato non ha mai chiesto mia estradizione""Forse l'Italia non ha voluto che uno stato straniero mettesse il naso nel processo Moro", ha dichiarato. Che poi ...