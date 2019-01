Le perplessità del M5s dopo le condanne alla Lega per le ' spese pazze'

agi

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Ledi alcuni esponenti leghisti sulle presunte '' in Regione Lombardia, in particolare quella ad 1 anno e 8 mesi per l'attuale capogruppo dellaal Senato, Massimiliano Romeo, agitano gli alleati di governo 5 stelle. Ledentro M5s non mancano perché si tratta - viene riferito all'AGI - di "un fatto rilevante, non una bazzecola", anche se qualcuno dice "sono affari loro". Il tema dell'onestà - da sempre slogan identificativo del loro 'popolo' - sta molto a cuore ai pentastellati ma oggi non ci sono dichiarazioni ufficiali. Insomma, si è scelto un basso profilo, anche se non manca chi tra i 5 stelle mette in evidenza che se una condanna di questo tipo avesse coinvolto uno dei loro "si sarebbe già autosospeso, o sarebbe stato allontanato". Dopo la condanna, in primo grado, di Romeo per peculato nel processo sulle presunte '' con i fondi ...