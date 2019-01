Le perplessità del M5s dopo le condanne alla Lega per le 'spese pazze' : Le condanne di alcuni esponenti leghisti sulle presunte 'spese pazze' in Regione Lombardia, in particolare quella ad 1 anno e 8 mesi per l'attuale capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, agitano gli alleati di governo 5 stelle. Le perplessità dentro M5s non mancano perché si tratta - viene riferito all'AGI - di "un fatto rilevante, non una bazzecola", anche se qualcuno dice "sono affari loro". Il tema dell'onestà - da sempre slogan ...

Dl Sicurezza e immigrazione : le perplessità del sindaco - la difesa della leghista : Anche il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, come prima di lui hanno fatto altri primi cittadini in Italia, manifesta le sue perplessità per le ricadute sul territorio dovute all'introduzione delle ...

Manovra - le perplessità del Quirinale. Lega-M5S - lite sulle coperture : ROMA A palazzo Chigi, in un crescente imbarazzo, smentiscono una nuova zuffa tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Questa volta su come e dove trovare le coperture con cui finanziare alcune misure della ...

La manovra slitta a oggi tra le perplessità del Quirinale. E Lega-M5S litigano sulle coperture : A palazzo Chigi, in un crescente imbarazzo, smentiscono una nuova zuffa tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Questa volta su come e dove trovare le coperture con cui finanziare alcune misure della ...