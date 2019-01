Le notizie del giorno – Cristiano Ronaldo può saltare il Chievo e la protesta contro i

Ultime notizie Roma del 18-01-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Enel studio da Giuliano Ferrigno Nuovo appuntamento con l’informazione l’Unione Europea non è un comitato d’affari mai una comunità di valori sulla quale si costruisce la convivenza dei popoli europei e la coesione sociale importante nella vita comunitaria l’ha detto il presidente Sergio Mattarella a Berlino termine di un incontro con il presidente tedesco bisogna ...

ore 19:10 il tribunale di Milano ha condannato a 2 anni e 6 mesi Renzo Bossi figlio di Umberto Bossi detto il trota è un anno e otto mesi lecti dritta dentale di Silvio Berlusconi Nicole Minetti 357 imputati al processo sulla così detta rimborsopoli al Pirellone tutti ex consiglieri eletti assessori regione Lombardia tranne uno i due sono

Banche incerte malgrado buone notizie. Verso rinnovo delle Gacs? : Il commissario ha aggiunto che le sofferenze sono un problema per i bilanci bancari e per l'economia nel suo insieme. Il meccanismo ideato per ridurre il peso dei crediti inesigibili nei bilanci ...

ore 18:10 l'Europa non è in grado di completare l'unione bancaria e di mercato dei capitali c'è un assenza di intraprendenza nel creare una capacità fiscale e sovranazionale di emettere debito europeo che può essere utilizzato per finanziare investimenti pubblici lo ha sottolineato il

ore 17:10 ti senti parole del Presidente della commissione Unione Europea Jean Claude junker sull'uso eccessivo dell'austerity hanno stimolato alcune riflessioni che è giusto fare questo è un tema che richiama tutti i paesi dell'Unione ad una riflessione accurata me l'avvicinarsi alle elezioni

ore 16:10 l'Europa non è in grado di completare l'unione bancaria e di mercato dei capitali c'è un assenza di intraprendenza nel creare una capacità fiscale sopranazionale di emettere debito europeo che può essere utilizzato per finanziare investimenti pubblici Va sottolineato il governatore di bankitalia Ignazio Visco In

ore 15:10 nella seconda prova scritta della maturità 2019 debutta la prova multidisciplinare liceo classico sono previsti Infatti Latino e Greco matematica e fisica allo Scientifico sono le materie previste per la seconda prova dell'esame di maturità Lo ha comunicato oggi il Miur l'Unione Europea non è un comitato d'affari ma una comunità di valori

ore 14:10 la partecipazione a Davos è stata cancellata dalla Casa Bianca non solo per il presidente Donald Trump ma anche per tutta la delegazione statunitense non ci saranno Dunque nel Segretario di Stato né quello al tesoro lo ha detto la portavoce presidenziale Sarah Sanders spiegando il Porchetto lo shutdown ti richiamo negli Stati Uniti Donald Trump ordinò al suo ex

ore 13:10 la partecipazione Davos è stata cancellata dalla Casa Bianca non solo per il presidente Donald Trump ma anche per tutta la delegazione statunitense non ci saranno Dunque nel Segretario di Stato né quello al tesoro lo ha detto la portavoce presidenziale Sarah Sanders sta spiegando il prosecco lo shutdown delle siamo negli Stati Uniti Donald Trump ordinò al suo ex avvocato

ore 12:10 sono troppo ordinò il suo ex avvocato Michael condimenti Ro il congresso sulle trattative per costruire una chat Tower a Mosca e quanto emerge dalle carte in mano al procuratore speciale che indagano s-gate Robert Muller secondo quanto riporta il sito batkid citando fonti investigative Trump avrebbe anche appoggiato il piano messo a punto da Coin di recarsi

ore 11:10 sono Trump ordinò il suo ex avvocato Michael condimenti Ro il congresso sulle trattative per costruire una chat Tower a Mosca e quanto emerge dalle carte in mano al procuratore speciale che indagano s-gate Robert Muller secondo quanto riporta il sito batkid citando fonti investigative Trump avrebbe anche appoggiato il piano messo a punto da accordi le carte

ore 10:10 il Consiglio dei Ministri Vara il decreto che contiene quota 100 e reddito di cittadinanza 1320000 nuclei familiari beneficeranno del reddito 164000 stranieri provvedimenti che valgono insieme 22 miliardi di euro è un progetto di cui sono fiera detto il Presidente del Consiglio Giuseppe conte con reddito si partirà ad aprile

ore 09:10 delibera del Consiglio dei Ministri al Decreto contenente reddito di cittadinanza che partirà da aprile e riforma delle pensioni con quota 100 con norme anti divano non ci saranno abusi sul reddito di cittadinanza ha detto il vicepremier di Maio per quota 100 usciranno d'agosto gli statali che rientrano

Calciomercato Milan/ Ultime notizie - spunta Badelj per il centrocampo : Calciomercato Milan, Ultime notizie: spunta Milan Badelj della Lazio per il centrocampo, intanto al Genoa potrebbe andare Andrea Bertolacci.