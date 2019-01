L’azienda raggiunge l’obiettivo e premia i lavoratori | tutti in crociera tra le isole

L’azienda raggiunge il fatturato sperato : il capo porta in crociera i 28 dipendenti : Un obiettivo comune raggiunto in anticipo che merita di essere premiato: ecco il succo di quello che è accaduto ai dipendenti Technoacque di Fasano, in provincia di Brindisi. L'azienda, infatti, ha raggiunto in anticipo il traguardo di fatturato prefissato, rendendo soddisfacente il bilancio dell'azienda, ragion per cui i vertici hanno deciso di mandare in crociera premio i loro 28 dipendenti.A passare una settimana tra le meraviglie ...