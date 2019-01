L' avvocato del Napoli | Persa un' occasione

Melissa Satta dall’avvocato : avviate le pratiche del divorzio da Boateng : Sembra davvero giunta al capolinea la storia d’amore fra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. Secondo quanto svelato dal settimanale Oggi infatti la coppia avrebbe avviato le pratiche per il divorzio. A curare la separazione Marcello D’Onofrio, noto avvocato e grande amico di Melissa, che si starebbe occupando di redigere le carte per decretare l’addio della coppia. La Satta e Boateng si erano sposati nel 2016 con una ...

Russiagate - “Trump chiese al suo avvocato di mentire al Congresso sulla costruzione del suo grattacielo a Mosca” : “Fai che avvenga”. Donald Trump sollecitato con queste parole il suo avvocato Michael Cohen, affinché riuscisse a incontrare personalmente il presidente russo Vladimir Putin per dare un forte impulso ai negoziati sul suo grattacielo a Mosca, la Trump Tower. Il tutto in piena campagna elettorale per le presidenziali. Secondo quando riferito a Buzzfeed da due inquirenti del caso Russiagate, il presidente americano ha direttamente ...

Ex di Cristiano Ronaldo incontra l'avvocato della Mayorga - la ragazza che accusa CR7 di stupro : Un nuovo capitolo nella vicenda Cristiano Ronaldo-Kathryn Mayorga, che nelle ultime ore si è arricchita di un altro possibile protagonista. A uscire allo scoperto sarebbe stata infatti Jasmine Lennard,...

Ronaldo - Jasmine Lennard dà battaglia : incontra l'avvocato della Mayorga : Jasmine Lennard è la modella inglese di 33 anni che al Grande Fratello per celebrities del suo Paese nel 2017 se ne uscì su Twitter con un post anti musulmano e per questo venne fatta fuori. Era stata ...

Giuseppe Conte - la mossa disperata dell'avvocato per salvare il governo : La mediazione estrema di Giuseppe Conte . Sulla Tav il governo rischia di saltare e il premier farà di tutto per scongiurare il big bang di M5s , contrario all'opera, e la Lega , favorevole, . Matteo ...

Battisti - prima visita nel carcere di Oristano dell'avvocato difensore : Oristano . prima visita in carcere a Massama, Oristano, per Cesare Battisti catturato in Bolivia dall'Interpol dopo 37 anni di latitanza tra Francia e America latina. Questa mattina l'ex terrorista, ...

Cesare Battisti sarà assistito dall'avvocato Davide Steccanella : chi ha difeso prima del terrorista : Cesare Battisti ha scelto per la sua tutela l'avvocato Davide Steccanella, prestigioso penalista del foro di Milano, ed esperto di terrorismo rosso e degli anni di piombo. Steccanella è anche un saggista e uno scrittore, autore tra gli altri volumi anche di libri come "Gli anni della lotta armata. C

Università islamica - avvocato Paladini : 'Tar non ha deciso sulla legittimità del progetto alla base della lottizzazione' : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di ...

La metamorfosi dell'avvocato degli italiani - : Il professor Conte cresce. Contrasta il monopolio dei vicepremier. Contraddice Salvini sui migranti. Cronaca di un'ascesa politica, che lui continua a chiamare parentesi

avvocato compra la villetta in cui fu uccisa Meredith : diventerà un museo del crimine : di Alessandra Di Filippo La villetta di via della Pergola a Perugia dove nel novembre 2007 fu uccisa la studentessa inglese Meredith Kercher potrebbe diventare un bed and breakfast molto particolare, ...

avvocato Marotta : cronistoria del contenzioso relativo al concorso Dirigenti Scolastici : Riceviamo dall‘Avv. Pasquale Marotta, Avvocato ‘amminstraivista’ di fama nazionale, il seguente comunicato relativo ai vari contenziosi che sta generando il concorso per Dirigenti Scolastici 2017. “Dopo il rigetto delle domande cautelari da parte del TAR Lazio, sono stati discussi dinanzi al Consiglio di Stato, in data 29/11/2018, tutti gli appelli cautelari patrocinati dai diversi avvocati. Tali appelli sono stati ...

Ultras Inter morto : 4 tifosi del Napoli indagati/ Accusa di omicidio volontario - l'avvocato 'Sono innocenti' : Ultras Inter morto: 4 tifosi del Napoli indagati. L'Accusa è di omicidio volontario, l'avvocato spiega "Sono innocenti, attesi colpi di scena'

Tifoso interista morto - l’avvocato di Piovella : “Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Chiesto modifica della custodia cautelare” : Mirko Perlino, legale del capo ultras Marco Piovella, fermato in seguito agli scontri che hanno preceduto la partita Inter Napoli, dopo oltre 3 ore di interrogatorio ha spiegato che: “Il mio assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere. Si è limitato a chiarire alcuni dettagli della dinamica dell’incidente che ha provocato il decesso di Daniele Belardinelli, amico fraterno di Piovella. Si tratta di una situazione delicata ...