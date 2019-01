L’attualità dell’appello antisfascista di Sturzo ai liberi e forti d’Italia : Cento anni fa, con un appello “ai liberi e ai forti” nasceva il Partito Popolare, la principale opera politica di don Luigi Sturzo. Chabod definì l’evento come il più importante della storia dell’Italia unita. Sturzo fu al centro di tanti conflitti. Questi offrono la chiave per comprendere la sua at

L'Autonomia della Valle d'Aosta e l'attualità della Carta di Chivasso : Obiettivo dell'incontro stimolare una vasta riflessione che ponga le basi per una rinnovata convergenza dell'intero mondo autonomista e che possa anche essere il primomomento di una fattiva e ...

La mistificazione latifondistica del campo brasiliano e l'attualità della riforma agraria e della rivoluzione democratica : La combinazione di fattori come l'esportazione di capitali, il capitale finanziario internazionale e l'economia rurale costituiscono gli elementi fondamentali di questo sviluppo, in cui non furono ...

Deutsche Oper Berlin : l'eterna attualità dell'Affare Makropulos : A novant'anni dalla morte di Leoš Janáek la sua penultima Opera lirica "L'affare Makropulos-V>c Makropulos" sembra essere più attuale che mai. Scienza e medicina si interessano a prolungare la vita umana mirando a un'eterna gioventù; ma se una vita infinita non fosse così come ce la si immagina, se col passare del tempo perdesse anche questa ...

attualità Tutte le iniziative organizzate per la Giornata contro la violenza sulle donne e per la tutela delle vittime vulnerabili : ATTUALITÀ Spettacoli, convegni, dibattiti e campagne di sensibilizzazione. Consiglio regionale, Questura di Torino, Regione Piemonte e Associazioni del territorio si uniscono per offrire un articolato ...