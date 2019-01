L' altra faccia di «America first!» | Wall Street mai così cara rispetto al resto delle

Brexit - la Merkel corre in soccorso della May : "C'è ancora tempo - faccia un'altra proposta" : Dopo la bocciatura dell'accordo negoziato con l'Unione europea, oggi il parlamento di Westminster vota la sfiducia alla premier britannica Theresa May. Merkel: "Cerchiamo di trovare una soluzione ordinata, ma siamo pronti a tutto".

Epfania da vip alla Croce Rossa : 'l'altra faccia' della Befana : Chi l'ha detto che la Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte. Ieri mattina infatti nella sede della Croce Rossa in via Ramazzini, tante Befane sono arrivate a bordo di una moto indossando ...

«I nostri figli» racconta l’altra faccia del femminicidio : I nostri Figli Un racconto del femminicidio nuovo, diverso, più completo, forse. Il film tv I nostri figli diretto da Andrea Porporati e ispirato al caso di femminicidio di Marianna Manduca, andato in onda su Rai 1, racconta il coraggio e la forza di Anna e Carmelo, interpretati da Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti, alle prese con la difficile scelta di adottare tre orfani dopo l’uccisione della loro madre per mano del padre, condannato per ...

Francesca Manzini - l'altra faccia della comica : "Sei anni di malattia - non mi alzavo più dal letto" : L'attrice romana, rivelazione di 'Mai Dire Talk' nei panni di Asia Argento, parla per la prima volta del suo difficile...

Dazi - l'altra faccia della 'tregua'. Trump : 'La Cina li toglierà dalle auto americane' : Pechino - La Cina 'ha concordato di ridurre e rimuovere i Dazi sulle auto che arrivano in Cina dagli Usa' che 'attualmente sono al 40%': così ha scritto su Twitter il presidente americano, Donald ...

Portofino - l’altra faccia del borgo dei vip isolato da quasi un mese : “Qui operai e case popolari - ora rischiamo il posto” : Non solo yacht di lusso e ville esclusive, imprenditori multimilionari e vip di diverso ordine e grado. Quando il disagio arriva a farsi sentire anche a Portofino, con l’unica strada che collega il borgo dal resto del mondo, a restare in paese sono solo 150 dei 400 residenti, tra questi molti operai e lavoratori che vivono in alcuni dei duecento alloggi con canone agevolato del Comune. Un’altra Portofino, quella che sul lusso ci lavora “come ...

Piazza Affari in saldo del 20% è l'altra faccia dello spread : Ma in più sta scontando un marcato rischio di rallentamento anche dell'economia domestica. In questo momento il mercato sta scommettendo su una crescita del Pil dell'Italia per il 2019 tra lo 0,5% e ...

