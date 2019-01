LA STORIA DEL GIORNALISMO ENNESE NEGLI ULTIMI DUE SECOLI

Nuovo progetto per Gemma Galgani - in arrivo il diario che racconta la STORIA della sua vita. Leggi per saperne di più : Il successo di Gemma Galgani è ormai inarrestabile. Dopo essere stata scelta per la conduzione serale di Uomini e Donne, arriva infatti un’altra importante opportunità per la storica dama del trono over. A comunicare... L'articolo Nuovo progetto per Gemma Galgani, in arrivo il diario che racconta la storia della sua vita. Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Migranti - la STORIA DEL 14enne annegato con la pagella cucita nella giacca : Chi scappa dall’Eritrea porta in genere con sé un sacchetto di terra. Lo cuce in una tasca dei pantaloni, oppure in un lembo del giubbotto. Lì il ragazzo teneva conservata, accuratamente ripiegata, la sua pagella. Aveva 14 anni, veniva dal Mali e l’aveva portata con sé per dimostrare il suo valore, una volta arrivato in Europa. Ma il suo viaggio è finito il 18 aprile 2015, la notte che il suo barcone, un peschereccio egiziano di 23 ...

Game of Thrones : un trailer per HBO Asia per raccontare la STORIA dello show fino ad oggi : Dopo la pubblicazione di un breve teaser trailer molto poco rivelatore, qui in Occidente il pubblico è in fibrillazione per Game of Thrones 8. Game of Thrones è una serie tv HBO che in Italia è andata in onda con il titolo "Il Trono di Spade". Ha un'ambientazione medieval-fantasy ed è tratta dai romanzi (una saga non ancora conclusa) scritti dall'autore statunitense George R.R.Martin. Dopo sette, avvincenti stagioni, in cui le vicende di tanti ...

Collection #1 è il più grande furto di password della STORIA - scopri se sei stato colpito : Un bottino di 773 milioni di account email e ben 21 milioni di password in quello che è diventato uno dei più grandi archivi digitali di informazioni personali rubate della storia. È stata questa la scoperta di Troy Hunt, uno dei più conosciuti esperti di sicurezza informatica, che ha denunciato l'esistenza di Collection #1 – questo il nome ufficiale della cartella - sul servizio di archiviazione cloud Mega. Un ...

La STORIA - la progressione e la personalizzazione al centro del nuovo trailer di Anthem : Anthem sta per arrivare tra poco. Tra ora e il lancio, il programma di BioWare è pieno di demo e periodi di accesso anticipato, il che significa che questo è il momento ideale per spingere il marketing del titolo. Lo studio, infatti, ha pubblicato un lungo trailer di oltre 6 minuti, che descrive la storia, la progressione e la personalizzazione del gioco multiplayer online in arrivo. E ci sono altri trailer che verranno condivisi nei giorni a ...

Maturità - oggi l’annuncio delle materie|Prova mista La proposta : «Facciamo studiare la STORIA al contrario» : In un video il Miur fa capire che il 18 gennaio il ministro annuncerà le materie. Grande attesa per la seconda prova. Sarà l’anno della prova mista di latino e greco al classico e matematica e fisica allo scientifico?

La Terra bersagliata dagli asteroidi : la Luna svela una pagina ancora sconosciuta della STORIA DEL nostro pianeta : Studiare la Luna per capire qualcosa di più sulla Terra: è l’approccio utilizzato da un team di ricerca guidato dall’Università di Toronto, che grazie al nostro satellite ha svelato una pagina ancora sconosciuta della storia terrestre. Protagonisti gli asteroidi, proiettili cosmici che in passato hanno plasmato gran parte della geologia del nostro pianeta, addirittura più di quanto pensassimo, secondo il nuovo studio: il quadro che emerge dai ...

Canto degli Italiani - STORIA senza fine : manca decreto attuativo del cdm per essere inno nazionale : Durante la Prima Repubblica forse non era gradito al Vaticano, e per estensione al mondo cattolico rappresentato dalla Dc, per quella sua infervorata partecipazione alla Presa di Roma che gli costò ...

La Favorita - il film di Yorgos Lanthimos che racconta la STORIA della regina Anna d'Inghiterra : E il principale ascendente su di lei è esercitato da Lady Sarah, astuta nobildonna dal carattere di ferro con un'agenda politica ben precisa: portare avanti la guerra in corso contro la Francia per ...

Luca e Silvana finalmente sposi : la STORIA della coppia con la sindrome di Down diventerà un film : Il 5 gennaio scorso, dopo un cammino complesso e pieno di difficoltà, Silvana e Luca si sono detti “sì” in una chiesa di Bolzano. Il loro è un matrimonio speciale, perché i protagonisti hanno entrambi la sindrome di Down. E la storia del loro amore, che dura ormai da dieci anni, presto diventerà un film.Continua a leggere