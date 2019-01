huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: La rivoluzione iraniana, nel suo quarantesimo anniversario - LexieVillanelle : RT @HuffPostItalia: La rivoluzione iraniana, nel suo quarantesimo anniversario - sadape54 : RT @HuffPostItalia: La rivoluzione iraniana, nel suo quarantesimo anniversario - HuffPostItalia : La rivoluzione iraniana, nel suo quarantesimo anniversario -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) L'11 febbraio di quest'anno ricorrerà ildelladel 1979, che determinò la fine della monarchia e la costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran. Una data importante, che si presta per formulare alcune considerazioni nel più generale bilancio storico.Le nostalgie propagandistiche e le radici dellaDa qualche anno a questa parte, in modo puntualmente ricorrente, circolano sul web e vengono pubblicate a intervalli regolari dalla stampa, le immagini della societàpre-rivoluzionaria. Si tratta perlopiù di immagini femminili, di donne in bikini che allegramente si tuffano nelle acque del Mar Caspio, di giovani studentesse universitarie vestite con gonne alla moda europea degli anni Settanta, di donne in uniforme, di donne alla guida di automobili straniere, e così ...