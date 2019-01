La nuova vita di Scilipoti | Io missionario in Africa

Alessandra Canale oggi : la nuova vita dell’ex annunciatrice Rai : Che fine ha fatto Alessandra Canale? nuova vita per l’ex annunciatrice Rai nuova vita per Alessandra Canale, una delle annunciatrici Rai più famose della storia della televisione. oggi Alessandra ha 55 anni e lavora come giornalista a Rai Pubblica Utilità, la struttura che fornisce informazioni per la mobilità e il meteo su tutti i canali […] L'articolo Alessandra Canale oggi: la nuova vita dell’ex annunciatrice Rai proviene da ...

Lunga vita a Destiny 2 - Bungie conferma nuovamente il proprio impegno : Il divorzio tra Bungie e Activision è giunto un po' come un fulmine a ciel sereno per tutti i fan di Destiny 2, che hanno visto il titolo perdere il patrocinio di un vero e proprio big dell'industria videoludica. Certo, i dissapori tra studio di sviluppo e publisher gravitavano nell'aria da un po': ricordiamo infatti la polemica sollevata dal colosso dell'intrattenimento videoludico in merito agli incassi deludenti dello sparatutto Sci – Fi, ...

Trame Il Segreto : Severo chiede aiuto a Saul per aprire una nuova attività : Torna l'appuntamento con le novità su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che narra le vicende dei protagonisti di un piccolo borgo ambientato nei primi anni del '900 in Spagna. Le anticipazioni dei nuovi appuntamenti in onda a marzo su Canale 5, riguardano Severo Santacruz, interpretato dall'attore spagnolo Chico Garcia, diventato recentemente papà di una splendida bambina. Il latifondista, infatti, deciderà di rimboccarsi le ...

Preziosi - giudice contro la ndrangheta 'Così regalo ai figli dei boss una nuova vita' : Una storia di riscatto, in cui un magistrato cambia il destino del figlio di un boss. Liberi di scegliere di Giacomo Campiotti , in onda martedì 22 gennaio su Rai1, è ispirato a una vicenda realmente ...

Ciclismo - la nuova vita di Filippo Pozzato! Domenica farà l’esordio in Serie B da giocatore di hockey pista! : Certi amori non finiscono. Dopo ben diciannove stagioni dedicate al Ciclismo su strada, e il ritiro arrivato proprio nell’autunno, Filippo Pozzato non vuole lasciare lo sport agonistico ed è pronto a tornare ad una vecchia passione: quella dell’hockey su pista. L’’ex corridore Wilier Triestina-Selle Italia è pronto a tornare nella disciplina che aveva praticato dai 4 ai 13 anni. Il vicentino, vincitore della Milano-Sanremo del ...

Masterchef Italia : ecco tutte le novità della.nuova stagione : Riparte la ricerca del migliore chef amatoriale d’Italia, torna Masterchef Italia. Il cooking show torna da domani, giovedì 17 gennaio, alle 21.15 su Sky Uno. E lo fa con una grande novità nel cast: accanto ai veterani Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo c’è Giorgio Locatelli, proprietario della prestigiosa Locanda Locatelli, celebre ristorante una stella Michelin con sede a Londra. Nella puntata d’esordio i quattro giudici ...

Bob Sinclar e Robbie Williams - nuova vita per la strana coppia del pop : Un inizio d'anno in grande stile per Bob Sinclar. Dopo l'enorme successo ottenuto l'anno scorso con 'I believe', il deejay e produttore francese più famoso al mondo è pronto con un singolo che si ...

Oristano - la 'nuova' vita di Cesare Battisti - ergastolano nel carcere di massima sicurezza : Ha trascorso in isolamento diurno, in una cella singola, la sua prima notte in carcere da ergastolano. E così trascorrerà anche i suoi primi sei mesi di detenzione. L'ex terrorista dei Proletari Armati per il Comunismo, Cesare Battisti, catturato in Bolivia ed estradato in tempi record, ieri pomeriggio poco dopo le 16 e 30 è arrivato alla sua destinazione finale: è atterrato all'aeroporto sardo di Cagliari, per essere poi trasferito nel carcere ...

La nuova vita di Danilo Di Luca : “Le cause della crisi del ciclismo italiano. Aru tornerà grande. Faccio il lavoro dei miei sogni” : ESCLUSIVA OA SPORT – Danilo Di Luca non può fare a meno del ciclismo. Le due ruote rappresentano il fulcro dell’intera vita per il Killer di Spoltore. L’ex-professionista abruzzese ha intrapreso con profitto da qualche anno una nuova attività da imprenditore, progettando e facendo realizzare biciclette e scarpe da strada. Nel frattempo il vincitore del Giro d’Italia 2007 resta attento alle dinamiche del grande ciclismo ...

CNH Industrial lancia nuova struttura organizzativa per accelerare crescita e redditività : CNH Industrial N.V. pone le fondamenta per un'accelerazione della crescita e della redditività a livello globale attraverso il rinnovo della propria struttura organizzativa ed il rafforzamento e la ...

'Ice Boy' torna a sorridere : la nuova vita del bambino con i capelli di ghiaccio : La sua storia ha fatto il giro del mondo. In Cina ogni giorno percorreva quasi 5 km per arrivare a scuola. Dopo la gara di solidarietà, Wang Fuman si racconta: ''Non sono una star''

La nuova vita del 'bimbo di ghiaccio' : tutto grazie a una foto che ha commosso il mondo : Il mondo si è accorto di lui grazie ad un'immagine che ha commosso il mondo diventando virale. E che gli ha di fatto cambiato la vita: è Ice boy, come è stato soprannominato un bambino cinese di soli 8 anni, fotografato con i capelli e le sopracciglia coperti dal ...

Angela Grignano si è svegliata dal coma farmacologico e ha riconosciuto i familiari. Oggi una nuova operazione per evitare l'amputazione ... : Angela, dopo aver concluso gli studi alla Sapienza di Roma, si era trasferita a Parigi per cercare spazi nel mondo dell'arte e dello spettacolo. Per dieci anni aveva frequentato a Xitta, la frazione ...

Titanic VR Experience - nuova attività di realtà virtuale - Milano Post : ...di un mini sommergibile e scoprire il relitto del Titanic Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci Dal fine settimana del 19-20 gennaio inizia al Museo Nazionale Scienza e ...