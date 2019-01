La NBA cambia la sua casa in Europa | dall' anno prossimo Parigi e poi chissà

NBA : Michael Beasley sbaglia pantaloncini e corre nello spogliatoio a cambiarli : Sarà davvero bello affrontare la vita come fa Michael Beasley . Con la testa costantemente da un'altra parte, spesso anche in quei dannati 48 minuti di gioco che sono la sua passione e a volte lo ...

Mercato NBA - che trade tra Suns e Washington! Ariza scambiato per Rivers ed Oubre : Mercato NBA, Suns e Wizards hanno completato una trade molto interessante che cambia i roster delle due franchigie Mercato NBA, Suns e Wizards hanno messo a segno una delle trade più interessanti di questa fase di scambi. Trevor Ariza è stato scambiato dai Suns per Rivers ed Oubre . Con questo stravolgimento, Washington si trova ad avere ben 4 uomini di un certo livello tra gli esterni, oltre ad Ariza vi sono già nel roster Wall, Beal ed ...

NBA - dalla sera alla mattina : come sono cambiati i San Antonio Spurs in difesa : ... cerchiamo di capire perché"; dopo le ultime quattro fragorose vittorie dobbiamo partire così: "È cambiato il mondo nella metà campo difensiva di San Antonio ". Anche nelle stagioni più complicate, ...

NBA – Esonerato coach Hoiberg : cambia la guida tecnica dei Chicago Bulls : Fred Hoiberg Esonerato dai Chicago Bulls : l’allenatore, in panchina dal 2015, verrà sostituito dal suo vice Jim Boylen Penultimi ad Est, davanti unicamente ai derelitti Cavs, i Chicago Bulls stanno vivendo un inizio di stagione davvero complicato che li vede in fondo alla classifica con 5 vittorie e 19 sconfitte. Un bottina magro, del quale ha fatto le spese coach Fred Hoiberg . L’allenatore, sulla panchina dei Bulls dal 2015, è stato ...

NBA : Washington vuole scambiare Wall - ma le richieste sono tutte per Beal : Una vittoria convincente come quella conquistata contro Houston potrebbe cambiare la forma, ma difficilmente la sostanza nello spogliatoio degli Wizards. Il talento di John Wall infatti non aveva ...

Mercato NBA – Pazzesco! Jimmy Butler scambiato ai Sixers : ecco la trade che cambia le dinamiche ad Est : Timberwolves e Sixers trovano l’accordo per la cessione di Jimmy Butler: Philadelphia aggiunge un all-star ma sacrifica Saric, Minnesota prova a dare la scossa ad una stagione che rischia di naufragare Dopo settimane di guerra intestina, polemiche, richieste di cessioni, la preseason saltata, il reintegro in rosa con tanto di guerra a spogliatoio e staff tecnico e le prime uscite in regular season, come se niente fosse, da 21.3 punti, 5.2 ...