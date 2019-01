La Melevisione compie 20 anni | stasera la maratona degli episodi più belli

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Anche se solo per una sera, tornano in tv Tonio Cartonio, Lupo Lucio, Strega Varana, Principessa Odessa, Cuoco Basilio, Milo Cotogno, re Quercia e tutti i personaggi più amati della. La storica trasmissione per bambini della Rai in 20ha registrato oltre duemila puntate, 250 canzoni e 754 filastrocche e venerdì 18 gennaio alle 21 su Rai YoYo torna con unapiù, per festeggiare questo importanteversario. Si andrà avanti fino a notte fonda con tutti gli abitanti del Fantabosco e con i piccoli e grandi amici di CittàLaggiù: un tuffo nel passato per chi ora è grande ma da bambino non si perdeva neanche una puntata dellae un modo per far scoprire questo mondo magico fatto di fate, folletti amici, orchi e una strega dispettosa ai bimbi di oggi.L'articolo La20la...