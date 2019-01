La fiction Rai “Che Dio ci aiuti” fa grandissimi numeri | 6 milioni di spettatori

Una bimba cosentina nella fiction di Raiuno "Liberi di scegliere". I complimenti del sindaco Occhiuto alla piccola Karol Mazzei : COSENZA Andrà in onda su Raiuno in prima serata il prossimo 22 gennaio Liberi di scegliere, un film ispirato a una storia di cronaca e ambientato nel Sud Italia. Nel cast compare anche una bambina cosentina di 9 anni, Karol Mazzei. "Ci inorgoglisce apprendere che una nostra giovanissima concittadina " è il commento del ...

Un Passo dal Cielo 5 : Torna la fiction di Rai1 con Daniele Liotti : Un Passo dal Cielo 5: la bellissima serie di Rai1 promette tantissime novità e colpi di scena per i suoi milioni di telespettatori. Francesco ed Emma finalmente possono vivere liberamente la loro storia d’amore. Tante New Entry nel cast tra cui Serena Autieri. Un Passo dal Cielo 5 andrà in onda su Rai 1 e ci farà rivivere in 10 puntate l’avvincente storia tra Francesco ed Emma, finalmente alla luce del sole. Così come anche quella tra Vincenzo ...

La Porta Rossa : anticipazioni - cast - trama e attori della fiction di stasera su Rai 2 : È chiaro, lo condurrebbe nell'aldilà e lui invece ha ancora un imPortante compito da Portare a termine prima di lasciare definitivamente questo mondo e la sua amata Anna . Gabriella Pession e Lino ...

Che Dio ci aiuti : le novità della quinta stagione della fiction di Rai 1 : Che Dio ci aiuti 5 riparte su Rai 1 dal prossimo 10 gennaio. Ogni giovedì saranno, infatti, trasmesse le attesissime nuove puntate della fiction arrivata alla sua quinta stagione. La nuova serie si preannuncia ricca di novità e nuovi protagonisti che affiancheranno i volti ormai noti che hanno dato vita al successo dei precedenti episodi, ambientati a Fabriano, nello storico convento di suore. Cast di ‘Che Dio ci aiuti 5’: i volti che ...

Che Dio Ci Aiuti 5 cast : attori e personaggi della fiction su Rai 1 : CHE DIO CI Aiuti 5 cast. Dal 9 gennaio 2019 torna in onda su Rai 1 la fiction diretta da Francesco Vicario con Elena Sofia Ricci. Scopri chi sono attori e i personaggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE Che Dio Ci Aiuti 5 cast: attori e personaggi della fiction su Rai 1 Elena Sofia Ricci è Suor Angela Francesca Chillemi è Azzurra Leonardi Gianmarco Saurino è Nico Arianna Montefiori è Valentina Valpreda Simonetta Columbu è Ginevra ...

La compagnia del cigno - cast e trama della fiction di Rai1 : anticipazioni prima puntata 7 gennaio : A quasi un anno dall’inizio della riprese, lunedì 7 e martedì 8 gennaio va in onda, in prima serata su Rai1 a cominciare dalle 21.25, le prime puntate della serie ideata, scritta (in coppia con Monica Rame) e diretta da Ivan Cotroneo dal nome La compagnia del cigno, una storia di sette ragazzi studenti di conservatorio la cui vita passa anche dallo strumento musicale che suonano. Nel cast ci sono anche Alessio Boni, Rocco Tanica e Anna ...

La Compagnia del Cigno : sette ragazzi - un conservatorio ed un professore bastardo nella nuova fiction di Rai 1 : La Compagnia del Cigno - Alessio Boin e Anna Valle La Compagnia del Cigno, al via questa sera su Rai 1, è un progetto impegnativo, ricco di collaborazioni e morto articolato, poichè si muove nel mondo della musica ma affronta anche tematiche sociali. Le sei puntate, scritte e dirette da Ivan Cotroneo e prodotte da Indigo Film con Rai fiction, è a metà tra un coming of age e una dramedy contemporanea, un romanzo di formazione in cui si ...

La Compagnia del Cigno : Stasera la prima puntata della nuova fiction di Rai 1 : Nel cast: Alessio Boni, Anna Valle, Alessandro Roja, Giorgio Pasotti, Marco Bocci e un nutrito gruppo di giovanissimi esordienti.

La Compagnia del Cigno cast : attori e personaggi della fiction su Rai 1 : LA Compagnia DEL Cigno cast. Dal 7 gennaio 2019 va in onda su Rai 1 la nuova fiction diretta da Ivan Cotroneo con Alessio Boni e Anna Valle. Scopri chi sono attori e i personaggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE La Compagnia del Cigno cast: attori e personaggi della fiction su Rai 1 I RAGAZZI della Compagnia DEL Cigno Leonardo Mazzarotto è Matteo Fotinì Peluso è Barbara Emanuele Misuraca è Domenico Hildegard De Stefano è Sara Ario Nikolaus ...

Tutte le fiction Rai pronte a partire : La Compagnia del Cigno - Alessio Boni Il 2019 della Fiction italiana è iniziato lo scorso mercoledì con Basta un Paio di Baffi, primo titolo della nuova stagione del ciclo Purché finisca Bene, che proseguirà poi con gli altri due film tv L’Amore il Sole e le altre Stelle e Non ho niente da perdere, in onda rispettivamente il 9 e il 15 gennaio. Ma sono tanti i prodotti attesi sui canale Rai nei primi mesi del nuovo anno, e andiamo ad ...

Carlo Freccero 'Detesto NCIS - meglio fiction italiane'. E il neodirettore di Rai 2 riporta Luttazzi sul piccolo schermo : A ruota libera, com'è nel suo stile, il direttore di Rai2 Carlo Freccero annuncia le novità della rete. Vuole puntare sull'informazione, ma il primo obiettivo è riaprire le porte della Rai alla satira.

La Compagnia del Cigno : anticipazioni - trama e cast della nuova fiction di Rai1 : Giovanissimo virtuoso del violino, ammesso ai corsi ad anno già iniziato, Matteo viene catapultato in un mondo dove tutto - amori, odio e rivalità - ruota intorno alla musica. Nelle aule e sul palco ...