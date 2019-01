La cultura del sospetto e la Maturità modello Mike Bongiorno

Evo Forum - in Puglia gli Open Days della cultura dell'Olio Extravergine : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Matera Capitale Europea della cultura 2019 : come cambierà la città lucana dopo quest’anno? : L’ambito titolo di Capitale Europea della Cultura 2019 è stato conquistato da Matera, e la città si prepara ad inaugurare il suo anno ricco di eventi ed iniziative: un riconoscimento importante ottenuto grazie al fascino dei “Sassi” e della loro storia antichissima, ma anche per merito dell’interessante proposta presentata alla commissione Europea. Un traguardo che segnerà non solo questo 2019, ma anche gli anni a venire.Continua a leggere

Matera 2019 : lo Stato ha sostenuto davvero la Capitale europea della cultura? : ... il dibattito aveva infatti a oggetto l'opposizione di un'economia a conduzione privata a un'economia pianificata. Sono passati molti anni, e la Storia , questa volta maiuscola, ha dimostrato, non ...

Il Gruppo FS Italiane per Matera 2019 Capitale Europea della cultura : Prende il via Matera - Capitale della Cultura Europea 2019 , l'evento che vedrà la città dei sassi e la Basilicata protagonista in Europa per 48 settimane. La designazione di Matera avvenuta il 17 ...

Da “vergogna nazionale” a capitale della cultura : cosa direbbe Togliatti oggi se vedesse Matera? : Nel 1948, dopo la denuncia di Carlo Levi in "Cristo si è fermato ad Eboli", il segretario del Partito Comunista Italiano Palmiro Togliatti in visita a Matera definì le condizioni degli abitanti nei Sassi una "vergogna nazionale". Dopo di lui arrivarono i progetti di Adriano Olivetti e la Legge speciale di Alcide De Gasperi. cosa direbbero tutti loro oggi se potessero ammirare la capitale della cultura 2019?Continua a leggere

Matera Capitale Europea della cultura 2019 : domani maxi “crapiata” da record : Arriva dagli agricoltori della Coldiretti il primo pranzo da record di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 con oltre cinquemila piatti di “crapiata” la tipica zuppa contadina della Lucania con legumi misti, grano, peperone crusco e olio d’oliva per raccontare la tradizione della dieta mediterranea che ha garantito all’Italia i primi posti di longevità a livello mondiale. Una dimostrazione concreta del valore Culturale del patrimonio ...

Non solo Matera : da oggi anche Plovdiv in Bulgaria è Capitale europea della cultura 2019 : anche per la città bulgara di Plovdiv il 2019 sarà l'anno in cui rivestire il ruolo di Capitale europea della cultura. La seconda città della Bulgaria dopo Sofia per numero di abitanti è soprannominata la "Firenze bulgara" e si estende su sette colli proprio come Roma. Con oltre 8mila anni di storia alle spalle.Continua a leggere

Matera 2019 : un percorso collettivo verso la migliore Capitale Europea della cultura possibile : ... il cui programma è il risultato di sforzi collettivi pari a quelli che hanno consentito la costruzione dei due Rioni Sassi; ci si potrà divertire con la musica, il cinema, la danza, la scienza, ...

Al corteo per Matera Capitale della cultura i teli termici dei migranti diventano opere d'arte : Grandi personalità del mondo della cultura e delle istituzioni prenderanno parte all'evento, destinato a dare una chiave lettura del tutto inedita della manifestazione lucana. Eventi e temi in agenda ...

Scultura in onore di Riad nel memoriale dell'11 settembre - è bufera : Non si placano negli Stati Uniti le polemiche circa il collocamento di una "Scultura in onore dell"Arabia Saudita" all"interno del "memoriale dell"11 settembre" a New York.I familiari delle vittime dell"attentato alle Torri Gemelle hanno infatti in questi giorni bollato come "irrispettoso" nei confronti di queste ultime posizionare in tale luogo della memoria un"opera celebrativa di una nazione "coinvolta pesantemente" nei fatti di sangue di ...

cultura. Alla sala Muratori presentazione del libro Fabrizio Frizzi meraviglioso di Alberto Infelise : Si è occupato di politica, cronaca, cultura e spettacoli. Prossimo incontro venerdì 25 gennaio : Domenico De Martino, "Significar per verba" Laboratorio dantesco, Longo. Appuntamenti , Cultura

La sconfitta della cultura francese che amava Battisti : Il fatto stesso che Cesare Battisti sia stato catturato quando i venti politici dell'Europa e del mondo sono cambiati, la dice lunga sulle protezioni occulte, la condivisione silenziosa dei tanti anni di latitanza, di quello considerato uno dei terroristi più sanguinosi capaci di uccidere a sangue ...

Golf - la Federazione Italiana in Vaticano per incontrare gli esponenti del Pontificio Consiglio della cultura : Un appuntamento fondamentale per la FIG anche in vista dell’edizione Italiana della Ryder Cup che nel 2022 si giocherà sul green del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio Una prima volta storica per la Federazione Italiana Golf che ha incontrato in Vaticano esponenti del Pontificio Consiglio della Cultura, il Dicastero della Santa Sede incaricato della Cultura e dello sport. La delegazione della FIG, rappresentata da ...

La notte del Liceo Classico - una ricetta per le radici di una cultura : Quinta edizione della rassegna. Si è svolta ieri, dalle 18 fino alla mezzanotte, in 433 Licei Classici in ogni parte d'Italia, la quinta edizione della 'notte Nazionale del Liceo Classico': spettacoli, musica, dibattiti, cineforum e degustazioni per promuovere il valore della cultura umanistica. Questa quinta edizione della 'notte Nazionale del Liceo Classico' ha visto nascere un ...