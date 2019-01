La Cina tende la mano a Trump | promette maxi acquisti di beni Usa

Cina : comparto dei veicoli a nuova energia mantiene una buona tendenza allo sviluppo : ... come la costruzione di una rete per la ricarica dei veicoli, ha stimolato efficacemente la rapida riconversione delle principali aziende automobilistiche del mondo. Miao Wei ha affermato che, come ...

Filmare la viCina nuda sotto la doccia? Per la Cassazione non è reato “se la donna sa che la finestra del bagno è senza tende” : Filmare una vicina di casa che fa la doccia nella propria abitazione costituisce comunque “una grave violazione della privacy” e c’è “il rischio che molte persone pensino che d’ora in poi sia diventato lecito Filmare e fotografare chicchessia senza preoccuparsi di chiedere il preventivo consenso ai diretti interessati“. E’ quanto dichiarato da Nicola Bernardi, presidente di Federprivacy, ...

Addio privacy - Cassazione : "E' lecito filmare la viCina se fa la doccia senza tende" : Assolto un 37enne per aver immortalato la vicina di casa nuda: la donna non si è preoccupata della finestra priva di "filtri"

Riprende la viCina che esce nuda dalla doccia : assolto perché la casa è senza tende : Un uomo è stato assolto dalla Cassazione dall'accusa di violazione della privacy per aver fotografato e filmato la vicina di...

Addio privacy : per la Cassazione è lecito filmare la viCina se fa la doccia senza tende : Se non ci sono tende filmare la vicina di casa nuda non è reato. Lo pensa la Cassazione che ha assolto Simone R. di 37 anni dall'accusa di violazione della privacy per aver fotografato e filmato la ...

La Cassazione : se non ci sono le tende non è reato filmare la viCina sotto la doccia : filmare con il proprio smartphone la vicina di casa sotto la doccia è lecito. L'importate è che il bagno sia privo di tende alla finestre. A deciderlo è stata la terza sezione penale della Cassazione che, nei giorni scorsi, ha assolto Simone R. un 37 anni residente in provincia di Milano in quanto "Il fatto non sussiste". La sentenza, destinata a far discutere, certamente farà giurisprudenza. Il caso Simone R. è finito davanti ai giudice della ...

Privacy - la Cassazione : “Filmare la viCina nuda è lecito se non ci sono tende” : Filmare la vicina nuda è lecito, se nella sua abitazione non ci sono tende alle finestre. E se per riprenderla non si utilizza alcuna tecnologia particolare ma solo un normale telefonino. Lo ha deciso la corte di Cassazione che ha ridotto la pena ad un “guardone“, condannato a due anni e sei mesi perché filmava le dipendenti del suo bar mentre si cambiavano nello spogliatoio e per aver abusato di una bambina di dieci ...

Cassazione : filmare la viCina di casa sotto la doccia è lecito - se la fa senza tende : Se state a casa nella doccia e qualcuno da fuori riesce a filmarvi attraverso la finestra con un normale telefonino, non commette alcun reato. Lo dice la Cassazione. Niente tutela della privacy per ...

Festival di lirica - l’Italia risale la china e si avviCina alla Germania. Il sovrintendente : “Merito di incentivi e pubblico” : Sorpresa, l’Italia riprende quota. Nella lirica. Se, appena due anni fa, il divario tra Italia e Germania nel numero di Festival annuali dedicati all’opera sembrava incolmabile (14 contro 43), i dati sul 2018 riportati da operabase.com consegnano alle cronache un quadro inedito: il numero dei Festival italiani con programmazione operistica parziale o integrale, e dunque destinatari dei contributi del FUS (Fondo Unico per lo ...