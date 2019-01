John Bercow e il disperato tentativo di mantenere la calma durante il voto sulla Brexit

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Alla House of Commons è il 15 gennaio, il giorno delsull’accordo tra Londra e Bruxelles. L’intesa ottenuta da Theresa May verrà poi bocciata dalla maggioranza del Parlamento aprendo allo scenario del no deal. Lo speakerdeve fare di tutto per cercare dilae permettere che il dibattito vada avanti: le sue esclamazioni, da “zen” a “order“, sono diventate virali in tutto il Regno Unito.Per, dal 1997 in Parlamento ed eletto speaker nel 2009, l'”order” era già un marchio di fabbrica. Da quando riveste questo ruolo, spesso richiami i membri per il loro comportamento “rumoroso e infantile” e continua serenamente a tentare di richiamarli all’ordine. È diventato un’icona anche per le sue cravatte, che indossa insieme all’abito nero al posto del vecchio vestito ...