Italia-Cile 2-1 | la Nazionale femminile è già in forma Mondiale

Calcio femminile - amichevole Italia-Cile 2-1 : successo in rimonta delle azzurre ad Empoli : Termina con una vittoria al “Carlo Castellani” di Empoli il primo impegno del 2019 della Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini. Le azzurre si sono imposte 2-1 contro il Cile nella prima delle due amichevoli in programma (la prossima sarà il 22 gennaio a Cesena) grazie alle marcature di Ilaria Mauro al 73′ e di Stefania Tarenzi nei minuti di recupero della ripresa. La nostra compagine era passata in ...

Italia-Cile calcio femminile - la DIRETTA LIVE. Ecco come vederla in streaming : I Mondiali di calcio femminile e la Nazionale italiana vuol farsi trovare pronta alla fase finale che si terrà dal 7 giugno al 7 luglio in Francia. Per questo, già da questo mese di gennaio, la compagine allenata da Milena Bertolini affronterà un paio di amichevoli, in rapida successione, per consentire alle calciatrici di provare situazioni di gioco utili a quel che sarà. Il primo degli incontri in programma sarà contro il Cile, selezione ...

Calcio femminile - Italia-Cile oggi : orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni : La Nazionale italiana di Calcio femminile vuol farsi trovare pronta alla fase finale dei Mondiali 2019 che si terrà dal 7 giugno al 7 luglio in Francia. Per questo, già da questo mese di gennaio, la compagine allenata da Milena Bertolini affronterà un paio di amichevoli, in rapida successione, per consentire alle calciatrici di provare situazioni di gioco utili a quel che sarà. Ricordiamo che la selezione nostrana è stata inserita nel gruppo C ...

SantiagoItalia - il docufilm di Nanni Moretti avverte : ‘L’Italia di oggi ricorda il Cile di allora’ : Quarantacinque anni dopo il golpe in Cile che eliminò il governo democraticamente eletto di Salvador Allende instaurando una sanguinaria dittatura militare, Nanni Moretti torna con un docufilm incentrato sulle vicende di allora, analizza il carattere brutale della repressione e si sofferma, attraverso numerose interviste a ex profughi Cileni, sul rapporto tra questi rifugiati e il nostro Paese. Allora un esperimento estremamente innovativo come ...