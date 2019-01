Isola dei famosi 2019 | Jeremias Rodriguez pronto a partire grazie ad Andrea Iannone

Isola dei Famosi 2019 : un nuovo concorrente è tra loro : Saranno Isolani E’ arrivato il primo verdetto della quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi 2019. A Pomeriggio Cinque sono stati svelati i nomi dei quattro protagonisti di Saranno Isolani che si contenderanno – nella prima diretta di giovedì 24 gennaio 2019 – l’ultimo posto a disposizione tra i naufraghi vip in Honduras. Yuri Rambaldi, Giovanni “John” Vitale, Alice Fabbrica e Giorgia Venturini; ...

Paolo Brosio ecco perchè vado all’Isola dei famosi : Paolo Brosio è un concorrente della nuova edizione dell’Isola dei famosi, e si chiede come farà a resistere a tante colleghe naufraghe in bikini. Dopo la sua svolta religiosa infatti dovrà affrontare questa nuova prova: “Sarà difficile trovare l’amore sull’isola, bisognerà vedere in che stato sarò. O peschi o sennò la tromba non la suoni ha fatto sapere in un’intervista a “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea ...

Isola dei famosi le figlie di Mihajlovic tra i naufraghi : Nella nuova edizione de “Isola dei famosi 2019 “le figlie di Sinisa Mihajlovic saranno nel cast. Viktorija e Virginia Mihajlovic parteciperanno alla 14esima edizione dell’Isola dei famosi, hanno confermato ieri con un post su Instagram le voci sulla loro partecipazione al reality. Bellissime entrambe, Viktorija ha 22 anni, Virginia 20: la bellezza l’hanno ereditata dalla madre, Arianna Rapaccioni, che in molti ricorderanno per lo show Luna Park ...

Isola dei Famosi - Alba Parietti : "Paolo Brosio avrà l'ormone a mille". Poi attacca Lorella Cuccarini : "Non sapevo si occupasse di politica" : Intervistata a I Lunatici , Alba Parietti si è concessa in un'intervista all'indomani della sua ufficializzazione come opinionista della quattordicesima edizione dell'Isola dei Famosi, in partenza il 24 gennaio su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi.L'Alba nazionale vede già una rivelazione nel cast: Sono pronta, sarò con Alda D’Eusanio e la fantastica Alessia Marcuzzi, le voglio un gran bene e non lo dico per piaggeria. Si ...

Isola dei Famosi 2019 - il giallo di Jeremias Rodriguez : «Seguito dall'equipe medica di Iannone. Naufrago nella seconda diretta» : Continua il giallo dell' Isola dei Famosi 2019 sulla partecipazione di Jeremias Rodriguez . Secondo le ultime indiscrezioni il quasi Naufrago per il suo infortunio al polso sarebbe sotto le cure dall'...

Isola dei Famosi 2019 - quando parte e chi sono i concorrenti della nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi : Ci siamo. Sta per partire una nuova edizione di uno dei reality più amati dal pubblico televisivo: Isola dei Famosi 2019 . Un cast di naufraghi che promette bene, una conduttrice come Alessia Marcuzzi ...

Isola dei famosi - Alba Parietti smaschera il naufrago allupato : 'Attente - ha l'ormone a mille' : All' Isola dei famosi ci sarà un naufrago con l'ormone a mille. Parola di Alba Parietti che, intervistata da Bubino Blog , non ha usato giri di parole: 'Ha l'ormone e il testosterone a mille, non sa ...

Isola dei Famosi 14 - #SarannoIsolani : Yuri - John - Alice e Giorgia partiranno per l'Honduras : La seconda edizione di #SarannoIsolani, il web-reality show disponibile su Mediaset Play con il quale è partita ufficialmente la quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi, è terminata.Oggi, durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque, Barbara D'Urso ha chiuso il televoto intorno alle ore 18 e, successivamente, ha annunciato al pubblico i nomi dei quattro finalisti che partiranno per l'Honduras.prosegui la letturaIsola dei Famosi ...

Isola dei Famosi 2019 concorrenti : nomi Nip del cast della nuova edizione : Isola dei Famosi cast, i concorrenti NIP sono stati scelti I concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019 non sono più avvolti nel mistero. O almeno non tutti. Molti nomi dei naufraghi sono stati fatti, anche quelli dei NIP. È stata Barbara d’Urso, durante la diretta di Pomeriggio 5, ad aver annunciato i nuovi concorrenti che partiranno […] L'articolo Isola dei Famosi 2019 concorrenti: nomi Nip del cast della nuova edizione proviene ...

Isola dei Famosi - l'indiscrezione pazzesca : cosa si deciderà col televoto alla prima puntata : l'indiscrezione, se confermata, ha dell'incredibile. L'Isola dei Famosi, che il prossimo 24 gennaio tornerà in onda con la sua quattordicesima edizione, sempre in prima serata su Canale 5, potrebbe avere una novità assoluta. Stando ad un'indiscrezione del direttore del settimanale Nuovo, Riccardo Si

Isola dei famosi - la frase storta di Alda D'Eusanio che fa infuriare Alessia Marcuzzi : Alta tensione prima del via dell' Isola dei famosi , soprattutto dopo la cena tra la conduttrice Alessia Marcuzzi ed Alda D'Eusanio , opinionista del reality show. Alfonso Signorini infatti ha ...