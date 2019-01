Instagram - foto hot dei minorenni in cambio di follower : 'Seguimi e ti invio una sorpresina' : ... ma su Instagram, il social network fotografico più famoso: 1 miliardo di iscritti in tutto il mondo. C'è Giada di Monterotondo, paesino alle porte di Roma, seduta su una vasca da bagno con il lato B ...

Belen Rodriguez pubblica su Instagram un post in bagno che stuzzica i fan (FOTO) : Belen Rodriguez è una tra le showgirl più attive sui social. La ragazza, infatti, non perde occasione per condividere con tutti i suoi follower i momenti più belli e salienti delle sue giornate. Nel corso della giornata di ieri, però, la bella modella si è resa protagonista di uno scatto molto particolare che, in men che non si dica, ha infiammato il web. La Rodriguez ha pubblicato una foto in bagno seduta sui sanitari. Insieme a lei c'è una sua ...

Com'era Diletta Leotta 10 anni fa? La trasformazione della conduttrice : ecco le foto di Instagram : Sta spopolando sui social la #10yearschallenge: ogni utente pubblica una foto di come è oggi e una di come era 10 anni fa. Anche molti personaggi famosi non si stanno sottraendo alla simpatica...

Calciomercato - Higuain sparisce dalle foto del Milan : 'Ha la febbre'. Poi incita i compagni su Instagram : Assieme al ministro dello Sport saudita nell'immagine ci sono praticamente tutti: la squadra, Gattuso, il presidente Scaroni e il nuovo amministratore delegato Gazidis. Ma non l'attaccante argentino. ...

#10yearchallenge e Chiara Ferragni - su Instagram le foto di 10 anni fa : La #10yearchallenge di Chiara FerragniLa #10yearchallenge di Chiara FerragniLa #10yearchallenge di Chiara FerragniLa #10yearchallenge di Chiara FerragniLa #10yearchallenge di Chiara FerragniLa #10yearchallenge di Chiara FerragniLa #10yearchallenge di Chiara FerragniLa #10yearchallenge di Chiara FerragniLa #10yearchallenge di Chiara FerragniLa #10yearchallenge di Chiara Ferragni#10yearchallenge è la sfida social del momento che sta riempiendo ...

Fabrizio Corona dice di amarla - ma Belen pubblica una foto con Stefano su Instagram : Come avrà reagito Belen Rodriguez nel sapere che Fabrizio Corona la ama ancora? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da qualche ora, e più precisamente da quando "Chi" ha reso pubblici alcuni passaggi del libro dell'imprenditore. La mattina successiva alla diffusione della notizia, secondo la quale il suo ex compagno sarebbe ancora pazzo di lei, la showgirl argentina ha pubblicato su Instagram una foto che la ...

Andrea Cerioli e Arianna news dopo la scelta : una foto su Instagram svela tutto : Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione news, cosa sta succedendo oggi dopo Uomini e Donne I fan di Uomini e Donne sono in cerca di news su Andrea Cerioli e Arianna dopo la scelta! La curiosità di scoprire cosa sta succedendo adesso che stanno insieme e senza telecamere a seguito è tanta, ma naturalmente non sarà […] L'articolo Andrea Cerioli e Arianna news dopo la scelta: una foto su Instagram svela tutto proviene da Gossip e Tv.

Questo uovo ha battuto star e influencer : è sua la foto con più like della storia di Instagram : Una sola fotografia pubblicata il 4 gennaio, 2,8 milioni di follower racimolati nel giro di qualche giorno e un nuovo, assurdo record a livello globale: quello di scatto con il più alto numero di like dell’intero universo Instagram. No, non è la storia di una qualche star del momento, o di un nuovo super influencer arrivato a detronizzare Ferragnez, Kardashian & co: più semplicemente si tratta di un uovo. O meglio ...

Katy Perry - le foto su Instagram : Katy Perry , oltre a essere un'acclamata popstar, è anche una grandissima trasformista per esigenze artistiche. Ecco alcuni dei suoi look più interessanti nei suoi 'dietro le quinte' degli spettacoli o delle sue apparizioni televisive oppure pubblicitarie, che l'artista condivide con i suoi follower su Instagram. Perry si occupa anche di cosmesi, con una sua linea di successo.

Un uovo diventa la foto con più like nella storia di Instagram : Un semplice uovo su sfondo bianco con più di 26 milioni di like diventa la foto più apprezzata nella storia di Instagram, battendo il record di Kylie Jenner, 21, la più giovane delle sorelle Kardashian che deteneva il record con 18 milioni di like dal 6 febbraio 2018 quando ha postato una foto che annunciava la nascita della figlia Stormi Webster avuta con il rapper Travis Scott, la cui gravidanza fu segreta per ben 9 mesi. L'immagine di un uovo ...

Instagram - record di like per la foto di...un uovo : Cristiano Ronaldo? Rihanna? Chiara Ferragni? No, la nuova star di Instagram è...un uovo . Con oltre 25 milioni di like, in continua crescita,, il profilo world_record_egg ha stabilito un primato ...

Valentina Nappi - la foto choc su Instagram : “Sono stata stuprata da Salvini” : Una sua foto e la scritta “sono stata stuprata da Salvini”: così la pornostar Valentina Nappi in un post su Instagram che ha colto tutti di sorpresa. “Sono stata ‘stuprata’ da Salvini perché al di là di aspetti anche condivisibili (che pure ci sono) delle sue scelte concrete – spiega la Nappi nella didascalia del post – , e al di là del fatto che molte responsabilità non sono solo sue, Salvini ha ...

Come rimpicciolire le foto sulle storie Instagram : Avete la necessità di postare sul popolare social network fotografico un’immagine attraverso le storie e quindi siete alla ricerca su Internet di una soluzione efficace. Con questa guida odierna vedremo Come rimpicciolire le foto sulle leggi di più...

Tiberio Timperi cade dalla sedia e posta la foto su Instagram : La vita in diretta: Tiberio Timperi cade con la poltrona della scrivania Piccolo incidente dietro le quinte de La vita in diretta per Tiberio Timperi: come testimoniato dalla foto che lui stesso ha postato su instagram, la poltrona della sua scrivania si è rovesciata all’indietro facendolo cadere rovinosamente a terra! Per fortuna sembra non essersi fatto male in quanto, come si vede dalla foto, appare sorridente nonostante il ...