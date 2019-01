INNOVA per la prima volta a Klimahouse di Bolzano

Panini sbarca nel mondo degli eSports! Accordo con i compLexity per produrre contenuti INNOVAtivi : Panini America ha deciso di fare il grande salto. Da sempre impegnata nella produzione di carte da collezionare per sport tradizionali, l’azienda di origine italiana si è lanciata nel settore esport, ormai in crescita rapidissima. L’Accordo è stato stretto con i compLexity Gaming: squadra americana che compete su più titoli, il cui proprietario detiene anche i Dallas Cowboys (squadra di NFL). Costruire un ponte tra sport ed eSport Il compito di ...

La ricetta di Intesa per le pmi. Più consulenza e INNOVAzione : ... proprio quest'anno, festeggia il decennale, evidenziando a sua volta tra gli elementi di crescita delle pmi gli investimenti sulla formazione, l'economia circolare, il welfare, le filiere e la ...

Ecco un primo assaggio di Android Q : modalità dark nativa - rINNOVAmento dei permessi e molto altro : Seppur molti produttori siano concentrai nell’ottimizzazione e nel rilascio dell’aggiornamento ad Android Pie, oltreoceano Google sta già lavorando sodo alla prossima release del […] L'articolo Ecco un primo assaggio di Android Q: modalità dark nativa, rinnovamento dei permessi e molto altro proviene da TuttoAndroid.

Enel vende tre impianti rINNOVAbili in Brasile per 700 milioni di euro : Enel S.p.A. vende alcuni asset in Brasile . Tramite la sua controllata per le rinnovabili Enel Green Power Brasil Participações Ltda, "EGP Brazil",, la multinazionale dell'energia ha siglato un ...

FS Italiane e Polizia di Stato rINNOVAto accordo per Cybersecurity : rinnovato oggi 16 gennaio , l'accordo tra Polizia di Stato e Ferrovie dello Stato Italiane per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici che hanno per oggetto i sistemi e i servizi ...

Trivelle - Lega riapre il fronte : “Non si può dire di no a tutto o si perdono posti di lavoro”. M5s : “Investire sulle rINNOVAbili” : La Lega riparte all’attacco e riapre un fronte sensibile con gli alleati del M5s, quello delle trivellazioni. Nel mirino dei leghisti torna l’emendamento presentato dai 5 Stelle al decreto Semplificazioni che blocca 36 autorizzazioni. A scagliare la prima frecciata è stato in mattinata Matteo Salvini: “Non si può dire no al carbone, no al petrolio, no al metano, no alle Trivelle, mica possiamo andare in giro con la candela e ...

Confprofessioni tira le somme dell'anno trascorso e rINNOVA il proprio impegno per il 2019 : Confprofessioni Molise ha guardato alle infrastrutture ribadendo, per mezzo del suo presidente Riccardo Ricciardi, che ' una migliore mobilità favorirebbe l'economia'. Spazio poi all'intelligenza ...

Kit Harington afferma che il finale dei Game of Thrones sarà INNOVAtivo per le serie tv : Il 14 Gennaio 2019 HBO ha infine reso nota la data in cui avrà inizio l'ultima stagione di Game of Thrones (Il Trono di Spade). Il primo episodio andrà in onda in contemporanea sia negli USA che in Italia (trasmesso da Sky Atantic) il 14 Aprile 2019. Insieme all'annuncio della data ufficiale, HBO ha anche trasmesso un nuovo trailer che ha subito messo in subbuglio il popolo del web, specie i fan di Game of Thrones. Le domande sollevate dal ...

App per rINNOVAre casa - gratuite - : Simona Bondi Esperta di risparmio Appassionata di risparmio, dal 2008 gestisce il Blog DimmiCosaCerchi dove riporta iniziative promozionali dedicate al mondo del risparmio: campioni omaggio, concorsi ...

App per rINNOVAre casa (gratuite) : Ti è mai capitato di avere una voglia irrefrenabile di spostare o cambiare i mobili di casa, ma di non avere le idee abbastanza chiare al riguardo? A me è capitato spesso: la voglia di cambiamento in genere nasce dall’esigenza di migliorare la propria abitazione rendendola più confortevole. Ma cosa fare se non sai da dove cominciare? Ecco qualche consiglio che ti renderà tutto decisamente più semplice! Le app gratuite per rinnovare la ...

Premio Costa Smeralda : INNOVAzione Blu per promuovere la tutela delle risorse costiere e marine : C’è tempo sino al 27 gennaio 2019 per partecipare all’edizione 2019 della sezione “Innovazione Blu”, coordinato dalla Fondazione MEDSEA e organizzato nell’ambito del concorso letterario “Premio Costa Smeralda” diretto da Beatrice Luzzi per il Consorzio Costa Smeralda. MEDSEA indice una selezione volta alla ricerca di progetti, brevetti, ricerche che si siano distinte nel campo dell’Innovazione tecnica o tecnologica o gestionale di ...

INNOVAtivo farmaco per la terapia mirata dei tumori sviluppato da ricercatori del dipartimento MeSVA : L'Aquila - Un nuovo potenziale farmaco antitumorale è stato sviluppato dalla Mediapharma S.r.l. in collaborazione con l’Università dell’Aquila e l’Università G. D’Annunzio di Chieti. Lo studio, pubblicato su Journal of Controlled Release, descrive l’efficacia terapeutica di un prodotto appartenente alla classe di farmaci a bersaglio molecolare noti in inglese come “Antibody Drug Conjugate (ADC)”. Questi farmaci sono ottenuti ...

RINNOVAbili : contratto da 2 milioni in Giordania per Elettronica Santerno : Elettronica Santerno ha sottoscritto un contratto per la fornitura di 60 Megawatt di inverter fotovoltaici in Giordania: saranno installati in uno dei più grandi impianti fotovoltaici del paese mediorientale. “La fornitura, del valore di circa 2 mln, sarà effettuata utilizzando il prodotto TG1800 a 1500V, si completerà nel 2019 e prevede la possibilità di estendere il contratto con servizi di assistenza e manutenzione degli inverter negli ...

Torino - la Lega in piazza con i pro Tav - Di Maio : 'Non mi scandalizzo' - Grillo rINNOVA il suo no : ''Opera inutile' : La parole di Salvini - Il ministro dell'Interno ricorda di aver "sempre con coerenza sostenuto questa tesi". La revisione del progetto, quindi, non significa cancellazione per il leader leghista. Per ...