Infortuni | Verona | entra in una cisterna per la pulizia | muore asfissiato

liberoquotidiano

: Morti sul lavoro, Verona maglia nera #verona #news #cronaca #italia #mortisullavoro #infortuni - TgVerona : Morti sul lavoro, Verona maglia nera #verona #news #cronaca #italia #mortisullavoro #infortuni - oltrelostacolo : Verona maglia nera degli infortuni mortali sul lavoro | Veneto -

(Di venerdì 18 gennaio 2019), 18 gen. (AdnKronos) - Alle ore 12 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in un piazzale di sosta in via Pasubio a Villafranca per prestare soccorso a un autista privo di sensi all’interno di unaadibita a trasporti di granulati. L’uomo, purtroppo, è stato recuperato privo di vit