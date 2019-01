India | bimba di 3 anni gioca con la mamma | leopardo la abbranca e la decapita

India : bimba di 3 anni abusata dal custode dello stabile dove vive - è in pericolo di vita : Una vicenda tanto raccapricciante quanto grave, segnata ancora una volta dalla violenza sessuale e fisica nei riguardi di una bambina assolutamente innocente, si è verificata in India, a New Delhi. L'episodio si è consumato all'interno del condominio nel quale la bambina di appena tre anni viveva, nel quartiere di Bidanpur, per mano del custode, un uomo di quaranta anni, che l'ha stuprata, lasciandola poi sulle scale sanguinante e priva di ...

India - la avvicina offrendo del cioccolato : bimba di 3 anni viene poi stuprata e uccisa : L'ennesima tragica notizia, in cui a perdere la vita è una bambina per mano di uomini violenti, giunge direttamente dall'India, precisamente dalla capitale New Delhi, dove una piccola di appena tre anni è stata dapprima torturata, poi violentata sessualmente e infine uccisa, dopo essere stata adescata mentre giocava all'interno di un parco pubblico con della cioccolata. La bimba è stata rintracciata priva di vita, secondo quanto riferisce il ...