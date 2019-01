Il tennista del Tc Bisenzio Capecchi brilla in due tornei a Trento

Australian Open – Putintseva show : gesto dell’ombrello e dito medio al pubblico - la tennista sa come farsi odiare! [VIDEO] : Yulia Putintseva protagonista di un siparietto davvero poco simpatico: dopo il ko contro Bencic la tennista russa perde le staffe e rifila due gestacci al pubblico Spesso al termine di un match, i tennisti sono soliti intrattenersi per qualche minuti con il pubblico per firmare autografi, dare qualche regalino (polsini, fasce equipaggiamento ecc) o scattare qualche selfie. Altre volte invece, la rabbia per una sconfitta li fa tirare ...

ATP Brisbane – Andy Murray trionfa all’esordio : il tennista scozzese batte Duckworth nella prima sfida del 2019 : Andy Murray trionfa nel primo turno dell’ATP di Brisbane: il tennista scozzese torna a giocare e vincere un match dopo un lungo periodo di inattività Andy Murray ha preferito concludere il suo 2018 con largo anticipo, al fine di recuperare la miglior condizione fisica e approcciarsi al meglio alla stagione 2019, iniziata praticamente subito. Il tennista scozzese ha giocato il primo match dell’anno sul cemento australiano di Brisbane, ...

tennistavolo - Qualificazioni Europei 2019 : sorteggiati i gironi - Italia a caccia del pass per Nantes : In Lussemburgo si è svolto il sorteggio dei gironi di qualificazione agli Europei 2019 di Tennistavolo che si giocheranno a Nantes (Francia) nel mese di settembre. Le Qualificazioni si disputeranno il 18-19 maggio, le prime due squadre di ogni gruppo accederanno alla fase finale insieme ad altre quattordici formazioni già ammesse insieme (tra cui il Paese organizzatore e i Campioni in carica). L’Italia maschile ha pescato Ucraina, ...

tennistavolo – Costantini Special One del pingpong : “io maestro giramondo ma l’Italia mi ignora” : Le parole di Massimo Costantini, il tecnico di ping pong premiato come miglior coach al mondo. Da 12 anni all’estero, in India la sua consacrazione E’ lo Special One del pingpong, un maestro giramondo che ha fatto diventare grande anche una ‘piccola’ nazionale come quella dell’India. Eppure qui non sono tanti a ricordarsi di lui, nemmeno ora che il suo nome svetta tra i giganti di questo sport. E’ la ...

tennistavolo – L’italiano Costantini premiato come miglior tecnico del mondo : L’italiano Costantini è stato premiato a Seoul dalla Federazione internazionale grazie agli exploit con l’India Un italiano sul tetto del mondo nel pingpong. L’impresa è riuscita a Massimo Costantini, premiato dalla Federazione internazionale di Tennistavolo (Ittf) come il miglior allenatore del mondo per il 2018. Il 60enne di Senigallia, già miglior giocatore italiano di tutti i tempi in questa disciplina, alla guida ...

tennistavolo - Mondiali juniores Bendigo 2018 : Cina pigliatutto - tutti i titoli al Paese della Grande Muraglia : Si sono conclusi a Bendigo, in Australia, i Mondiali juniores di Tennistavolo: come lo scorso anno a Riva del Garda, la Cina ha monopolizzato la competizione, conquistando sette ori su sette. Le briciole al resto del mondo: in quattro circostanze finalista perdente è stato il Giappone (due individuali e due a squadre) in un’occasione la Russia, mentre per due volte l’atto conclusivo ha visto un derby cinese. Di seguito tutti i ...

tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre 2019 : serve l’impresa delle azzurre in Croazia. Ininfluente la gara in Kosovo per i ragazzi : L’Italia del Tennistavolo femminile è di fronte ad un match importantissimo: bisogna vincere in Croazia domani alle ore 18.00, meglio se per 3-0 o 3-1 (con un successo per 3-2 si darebbe vita ad un complicato calcolo di differenza set e differenza punti), nell’ultima giornata del Girone 2 del Gruppo A delle Qualificazioni degli Europei a squadre del 2019 per passare direttamente alla rassegna continentale assieme all’Olanda. ...

Nissan GT-R NISMO Super Silver : la tennista Naomi Osaka al volante della supercar da 600 CV [FOTO] : La vincitrice del Grande Slam e ambassador globale di Nissan ha ricevuto una fiammante Nissan GT-R NISMO da 600 cavalli Essere brand ambassador globale di Nissan significa avere una marcia in più. Lo sa bene la tennista Naomi Osaka, vincitrice di un torneo del Grande Slam, che da oggi viaggia a bordo di una Nissan GT-R NISMO 2018 Super Silver da 600 cavalli, appositamente preparata per le gare automobilistiche. Residente a Boca Raton, in ...

I DIECI COMANDAMENTI DEL tennista : ...finalmente capito che la vittoria e la sconfitta sono solo le due facce della stessa medaglia e che è meraviglioso stare in campo e cercare di risolvere gli infiniti 'rebus motori' che questo sport ...