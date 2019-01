Il successo della seconda edizione di White Street Market

F1 - la rivelazione di Ricciardo : “stavo per accettare l’offerta della McLaren - poi è successo che…” : Il pilota australiano ha rivelato un curioso retroscena relativo alla proposta della McLaren, parlando dei motivi che lo hanno spinto a rifiutarla Il mancato rinnovo di Ricciardo con la Red Bull aveva spinto numerose scuderie ad iscriversi all’asta per lui, vinta poi con astuzia dalla Renault. Niente da fare invece per la McLaren, arrivata addirittura ad incontrare per ben due volte l’australiano, prima di vedersi rifiutare ...

NBA 2019 - i risultati della notte (18 gennaio) : Kyle Kuzma trascina i Lakers al successo. Vittorie per Toronto - Denver e Philadelphia : Sei le partite in programma nella notte NBA. Tra le formazioni di testa vincono Toronto e Denver, rispettivamente contro Phoenix e Chicago, mentre Kyle Kuzma trascina al successo i Lakers ad Oklahoma City. Successo esterno per Philadelphia sul campo di Indiana. Infine Charlotte supera Sacramento tra le mura amiche e Washington batte New York nella sfida giocata a Londra. Faticano più del previsto i Toronto Raptors, che superano i Phoenix Suns ...

Giornata Mondiale della Pizza : un tesoro del Made in Italy - simbolo del successo della dieta mediterranea nel mondo : Con un fatturato stimato in 15 miliardi di euro all’anno la Pizza si conferma un tesoro del Made in Italy simbolo del successo della dieta mediterranea nel mondo. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della prima Giornata internazionale della Pizza dopo che l’Unesco ha proclamato l’arte dei Pizzaioli patrimonio immateriale dell’umanità e a 24 ore dal vile attentato con la bomba esplosa davanti all’ingresso della storica pizzeria Sorbillo ...

NBA 2019 - i risultati della notte (14 gennaio) : Toronto sbanca Washington dopo due supplementari. Curry (48 punti) trascina Golden State al successo contro Dallas : Sette partite in programma in questa lunga notte NBA. Successi per le formazioni di testa sia ad Est, con le vittorie di Toronto e Milwaukee ai danni di Washington ed Atlanta, sia ad Ovest, dove Denver e Golden State superano Portland e Dallas. Philapelphia batte New York e si conferma in zona playoff, mentre cadono a sorpresa Houston e Los Angeles Lakers contro Orlando e Cleveland. I Golden State Warriors soffrono in casa dei Dallas Mavericks, ...

È successo in TV – 13 gennaio 1998 : La puntata più breve della storia di Striscia la notizia (VIDEO) : Trentacinque secondi, mezzo giro di orologio e un record negativo per Striscia la notizia nella sua trentennale vita. E' il 13 gennaio 1998, il tg satirico di Antonio Ricci allora andava in onda fra le 20:35 e le 20:55, lasciando così l'inizio della prima serata alle 21 (una puntualità che se si dovesse riprendere nel 2019 sarebbe trattato come l'evento dell'anno) a condurre la trasmissione è la coppia storica (insieme dal settembre 1994) ...

Catanzaro/ Continua il successo della mostra "Escher. La Calabria - il mito" al complesso San Giovanni fino al 20 gennaio : Nel Sud Italia Escher maturò buona parte di quelle idee e suggestioni che caratterizzano, nel segno della sintesi tra scienza e arte, la sua matura produzione e gli studi sulle forme che lo hanno ...

Samsung Volley Cup - Prezioso successo per Busto Arsizio nel posticipo della 15ª giornata : La cronaca. Primo set. Subito break delle ospiti , 2-0, , brave a mantenersi a distanza con il muro di Herbots su Begic, 3-1. Monza pareggia prontamente con Ortolani e Melandri , muro su Grobelna, , ...

Samsung Volley Cup – Prezioso successo per Busto Arsizio nel posticipo della 15ª giornata : Samsung Volley Cup: l’UYBA sbanca la Candy Arena, 3-2 alla Saugella nel posticipo della 15ª giornata. Farfalle a un punto dal quarto posto Coglie un Prezioso successo esterno la Unet E-Work Busto Arsizio nel posticipo della 15^ giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. Le farfalle di Marco Mencarelli espugnano la Candy Arena, superando al tie-break la Saugella Team Monza, interrompendo la striscia negativa che durava ...

NBA 2019 - i risultati della notte (7 Gennaio) : successo per i Clippers di Gallinari - Minnesota vince e licenzia Thibodeau : Sono sette le partite della notte NBA. Vincono i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, che si impongono 106-96 contro gli Orlando Magic. Inizio di partita difficile per i californiani, che si sono trovati sotto di dieci punti alla prima sirena, per poi completare brillantemente la rimonta nei restanti tre quarti. Serata difficile al tiro per Gallinari, che mette a referto 13 punti (anche 5 rimbalzi e 2 assist) con 2/10 da tre punti e 5/15 ...

CINA CONQUISTA IL LATO OSCURO DELLA LUNA : VIDEO/ Asi - 'straordinario successo della sonda Chang'e-4' : CINA, la sonda atterra sul LATO nascosto della LUNA: VIDEO. La prima incredibile foto del 'dark side of the moon', uno spettacolo. L'Asi commenta.

Change-4 - sonda cinese per la prima volta sulla faccia nascosta della Luna : è atterrata 'con successo' : Le ambizioni aerospaziali della Cina hanno preso forma nell'anno del 50esimo anniversario dello storico sbarco dell' Apollo 11 che portò l'americano Neil Armstrong a essere il primo uomo a calpestare ...

La Cina ce l'ha fatta : atterraggio di successo su lato oscuro della Luna : La Cina ce l'ha fatta, è arrivata sul lato oscro della Luna, prima di tutti. Il programma spaziale del gigante austriaco è riuscito a far atterrare la sonda Chang'e-4 sulla parte più lontana del nostro satellite, che non è mai visibile dalla Terra, senza danni. È la prima volta che avviene un atterraggio di successo, senza che il velivolo si distrugga.La sonda è atterrata alle 10:26 ora di Pechino, quando in Italia erano le 03:26, del 3 gennaio ...

Napoli - guinzaglio a collo della compagna che voleva lasciarlo/ Shock a Gradoni di Chiaia : ecco cos'è successo : Napoli, guinzaglio a collo della compagna che voleva lasciarlo/ Shock a Gradoni di Chiaia: ecco cos'è successo: uomo condannato per direttissima

Don Lusk è morto - addio all'animatore della Disney/ Video - tra i suoi successo Cenerentola e Pinocchio : morto Don Lusk una vera e propria leggenda dell'animazione targata Walt Disney. L'animatore aveva contribuito a capolavori come Cenerentola e Pinocchio