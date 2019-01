IL SEGRETO | anticipazioni puntata di domenica 20 gennaio 2019

Il SEGRETO anticipazioni Spagnole : Julieta minacciata ad un passo dalle nozze con Saul : Presto Julieta scoprirà che Saul è in realtà ancora vivo e i due decideranno di ufficializzare la loro storia con il matrimonio. Ma a pochi giorni dalle nozze Julieta riceverà temibili minacce.

Il SEGRETO anticipazioni dal 20 al 25 gennaio : i sospetti di Julieta - Antolina incinta : anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Julieta inizia a sospettare Prudencio e seduce Fernando Secondo le anticipazioni de Il Segreto, nel corso della prossima settimana, Fe chiede a Julieta che cosa sta tramando, poiché ultimamente sembra a tutti strano il suo comportamento. Nel frattempo, Raimundo continua a indagare sull’improvvisa scomparsa della moglie, leggendo la sua lettera. […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal ...

Anticipazioni Il SEGRETO : la scomparsa di Raimundo - Julieta si concede a Fernando : Le telenovele spagnole create dall’autrice Aurora Guerra continuano ad ottenere un grande successo anche sugli schermi televisivi italiani. Le Anticipazioni degli episodi de “ll Segreto” che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, ci dicono che non mancheranno i colpi di scena. Raimundo Ulloa, dopo aver pedinato il figlio del defunto Olmo per scoprire se è implicato con la scomparsa della sua adorata moglie ...

Il SEGRETO anticipazioni 18 gennaio 2019 : Prudencio geloso del rapporto tra Fernando e Julieta : L'Ortega si rende conto della vicinanza pericolosa tra sua moglie e il Mesia e cerca di correre ai ripari.

Il SEGRETO anticipazioni : cosa succede a inizio febbraio 2019? : Gli episodi della telenovela Il Segreto in onda su Canale 5 a inizio febbraio 2019 saranno densi di importanti colpi di scena; è quindi arrivata l’ora di scoprire tutto quello che succederà grazie al nostro post che ricapitola tutte le anticipazioni principali delle storie ambientate a Puente Viejo: Isaac confessa ad Elsa di essere il padre del bambino di Antolina Dato che non riuscirà a mentirle a lungo, Isaac (Ibrahim Al Shami) ...

Anticipazioni iberiche Il SEGRETO : fiori d'arancio per Julieta e Saul - Gonzalo se ne va : Finalmente la buona stella bacerà due interpreti de Il Segreto. Parliamo di Saul Ortega interpretato dall'attore Ruben Bernal e Julieta Uriarte interpretata da Claudia Galan. La giovane coppia, dopo tanto dolore e ingiustizie, finalmente convolerà a nozze. Un personaggio amatissimo dal pubblico, invece, uscirà di scena. Ma vediamo cosa succederà passo passo. Anticipazioni spagnole Il Segreto di gennaio Le Anticipazioni provenienti dalla Spagna ...

Il SEGRETO anticipazioni Spagnole : Puente Viejo dice addio a Francisca - ma sarà davvero morta? : Puente Viejo sconvolta dalla morte di Francisca, ma secondo spoiler si tratterà solo di una messinscena pensata dall'Ulloa.

Il SEGRETO - anticipazioni : il 18 gennaio Prudencio in competizione con Fernando : Nell'episodio della soap Il Segreto, in onda sulle reti Mediaset venerdì 18 gennaio, vedremo manifestarsi compiutamente la gelosia, ormai incontrollabile, di Prudencio. La sua Julieta Uriarte si sta avvicinando progressivamente a Fernando Mesia, ben impersonato da Carlos Serrano. Prudencio è dapprima incredulo, poi molto arrabbiato anche con sé stesso, perché per la prima volta si rende conto di avere colpevolmente sottovalutato la situazione ...

Il SEGRETO anticipazioni 18 gennaio 2019 : Prudencio geloso di Fernando e Julieta : L'Ortega si rende conto della vicinanza pericolosa tra sua moglie e il Mesia e cerca di correre ai ripari.

Il SEGRETO anticipazioni 17 gennaio 2019 : Isaac cerca di sottrarsi alla leva militare obbligatoria : Adela e Carmelo si rendono conto che il Guerrero non è nella lista dei nomi dei ragazzi, pronti a essere chiamati alla leva.

Anticipazioni Il SEGRETO - puntate 21-27 gennaio : una richiesta d’aiuto : Il Segreto, Anticipazioni prossima settimana: Francisca in pericolo? Il Segreto continua ad appassionare i telespettatori di Canale5 e Rete4. I colpi di scena si susseguono. Le Anticipazioni de Il Segreto della settimana prossima svelano che Raimundo sarà in apprensione per Francisca. Elsa si sta riprendendo, vorrebbe denunciare il fratello Jesus ma Isaac le confessa di averlo ucciso. Carmelo è sempre più preoccupato per le lettere minatorie ...

Il SEGRETO anticipazioni : SEVERO cambia lavoro? Nuovi problemi in vista… : Nei prossimi mesi, a Il Segreto, SEVERO Santacruz (Chico Garcia) perderà ogni suo bene e sarà costretto ad investire il poco denaro di cui dispone in un’altra attività lavorativa. Come abbiamo già anticipato, il latifondista non se la sentirà di licenziare alcuni operai (cosa che in teoria si renderà necessaria per scongiurare una crisi di tipo economico) e, proprio per questo motivo, le banche pignoreranno il suo patrimonio. Il Segreto ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Werner rivela che Robert ha un figlio SEGRETO! : Il grande momento è arrivato! Tra pochissimo anche i telespettatori italiani di Tempesta d’amore assisteranno ad un’incredibile rivelazione che sconvolgerà per sempre la famiglia Saalfeld e aprirà la strada verso la prossima stagione della soap. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda sui nostri teleschermi! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert ha un figlio segreto Come sappiamo, fin dalle ...

Anticipazioni prossime settimane Il SEGRETO : Antolina tenta di uccidere Elsa : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda tutti i giorni su Canale 5. Le Anticipazioni degli appuntamenti delle prossime settimane svelano che Antolina dimostrerà la sua natura diabolica, tanto da decidere di porre fine alla vita di Elsa. Il Segreto Anticipazioni: la moglie di Isaac uccide Don Amancio Antolina diventerà la protagonista delle prossime puntate de Il Segreto. La ragazza, ...