Il reddito di cittadinanza è nato morto? Ecco il referendum abrogativo

Giorgia Meloni - fucilata sul reddito di cittadinanza : "Luigi Di Maio regala soldi a immigrati e rom" : Dopo il varo del decretone del governo gialloverde che ha dato il via libera a reddito di cittadinanza grillino e quota 100 leghista, Giorgia Meloni dice la sua. Lo fa sui social, dove contro la follia voluta da Luigi Di Maio e compagni picchia durissimo: "Dalla lettura delle slide proiettate ieri d

reddito di cittadinanza : pensione a 67 anni e no all'obbligo di accettare il lavoro per chi ha figli piccoli : La pensione di cittadinanza potrà essere percepita a partire dai 67 anni d'età. È la novità del decreto su Reddito di cittadinanza e pensioni varato ieri dal Consiglio dei ministri. Nelle precedenti bozze del testo si parlava di 65 anni: "Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni - si legge nel provvedimento - adeguata agli incrementi della ...

Salvini rifiuta il cartello spot con la scritta reddito di cittadinanza e si fa fotografare solo con Quota 100 Video : Agenzia Vista, Salvini rifiuta cartello reddito cittadinanza che gli porge Casalino e si fa foto solo con Quota 100 Il ministro dell'Interno, Mateo Salvini, nella foto di rito al termine della ...

reddito di cittadinanza - un'occasione mancata : Premessa: la sinistra che pensa di offendere i poveri dicendogli che così faranno "una vita in vacanza" non ha capito nulla della situazione del Paese e non merita altro, se non il risultato del 4 marzo scorso. Non è sinistra, non è nemmeno destra: la politica che guarda alle persone più fragili considerandole fannulloni è una politica da TSO, che non sa cosa sia la povertà e tanto meno i poveri. ...

reddito di cittadinanza - istruzioni per l'uso : Di Maio illustra chi sono i beneficiari : Il 'Reddito di cittadinanza' è il provvedimento cardine dell'intera campagna elettorale, nonché della politica, del Movimento Cinque Stelle del leader Luigi Di Maio. La misura economico-assistenziale è stata approvata dal decreto ministeriale del Governo che il Consiglio dei Ministri ha varato ieri, dando il via libera anche alla cosiddetta 'quota cento'. Le risorse finanziarie per rendere possibile il 'Reddito di cittadinanza' sono state già ...

Manovra : Urso (FdI) - 'con Italia in recessione reddito cittadinanza una follia : Padova, 18 gen. (AdnKronos) - "Con l’Italia in recessione il reddito di cittadinanza appare solo una follia”. Lo ha detto il senatore di Fdi Adolfo Urso oggi nel corso di una conferenza stampa a Padova. Secondo Urso “Il Decreto approvato ieri sul reddito di cittadinanza completa di fatto la Manovra

reddito cittadinanza - domande da marzo. Soldi su una card ma quelli non spesi tornano allo Stato : In caso contrario, i Soldi torneranno al fondo del ministero dell'Economia dai quali provengono. LEGGI ANCHE Salvini: sul Reddito M5S si schianta. Braccio di ferro su Tav e autonomie Non è l'unica ...

Casalino dà a Salvini il cartello con la scritta “reddito di cittadinanza” e lui reagisce così : imbarazzo prima della foto : È il momento della foto di rito dopo il via libera al provvedimento che contiene le due riforme più importanti per Lega e 5 stelle: reddito di cittadinanza e quota 100. Al termine del consiglio dei ministri sono state illustrate le slide del “decretone” in una conferenza stampa con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier. Quando è tutto pronto per lo scatto finale, Rocco Casalino si avvicina a Matteo Salvini ...

reddito di cittadinanza : via web - Caf - Poste e sportelli Inps per chiedere il sussidio : Il Reddito di cittadinanza ha rappresentato sempre il provvedimento principale della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle, elemento chiave per fornire una risposta estremamente concreta agli elettori pentastellati che hanno creduto nel progetto Di Maio. Relativamente a questa misura, il cui avvio è previsto dallo stesso decreto che ha dato il via libera anche a quota 100 e già varato dal Cdm, le risorse sono state già reperite attraverso ...

Giorgia Meloni prepara un referendum per abrogare il reddito di cittadinanza : Giorgia Meloni ha raccolto l'appello del direttore di Libero quotidiano, che ha definito il reddito di cittadinanza "una sceneggiata napoletana basata sulla distribuzione di prebende a cani e porci": "Siamo pronti a promuovere un referendum per abrogare, in tutto o in parte, la follia del reddito di cittadinanza e a costituire i comitati per la raccolta delle firme per abolire questo pessimo provvedimento", ha detto la leader di Fratelli ...

Sono 5 milioni i beneficiari dei reddito di cittadinanza. Cosa sapere : Articolo aggiornato alle ore 11,40 del 18 gennaio 2018*. Il reddito di cittadinanza e 'Quota 100' Sono contenuti in un decreto di 27 articoli approvato dal Consiglio dei ministri. Di questi 13 articoli riguardano la misura voluta dal M5s. Ecco Cosa prevedono dalle risorse a disposizione all platea dei beneficiari fino alle sanzioni per i 'furbetti'. Quando parte e quanto vale Il reddito di cittadinanza, così come le pensioni di ...

Ok a reddito di cittadinanza e quota 100 - i vicepremier : «È la svolta storica» : Di mattina l'ultima vertice fiume, di pomeriggio il consiglio dei ministri che dura venti minuti, poi la conferenza stampa di quasi un'ora. Dopo sette mesi Luigi Di Maio, Giuseppe Conte...

Quota 100 pensioni e reddito di cittadinanza : cosa sono le clausole di salvaguardia : Nel 'decretone' sono state inserite le clausole di salvaguardia, che serviranno a garantire l'equilibrio dei conti per l'attuazione di queste due misure, una sorta di 'paracadute' messo a punto dalla Ragioneria Generale dello Stato. Secondo Francesco Boccia, deputato Pd e candidato alla segreteria del Pd le clausole di salvaguardia sono però 'illegittime': "Non consentiremo di firmare altre cambiali sulla pelle degli italiani"Continua a leggere