Il prototipo 5G di Samsung Galaxy S10 potrebbe essere il protagonista di nuove foto

Samsung : ecco il prototipo di smartphone pieghevole - con Infinity Flex Display : In ambio mobile Samsung Electronics continua a mantenere il primo posto tra i produttori di smartphone a livello globale per numero di dispositivi venduti. Ed è anche uno dei produttori del settore che investe maggiormente in prodotti innovativi in grado di offrire al pubblico le ultime novità in fatto di tecnologia mobile. Negli ultimi anni elementi come i Display borderless e il notch hanno rappresentato due delle principali novità di design ...