Il ministro Bonisoli stoppa l’ampliamento del Palazzo dei Diamanti | insorgono gli

Circo e animali - il ministro Bonisoli : 'É ora di dire davvero basta' : 'So che il desiderio di molti di voi è che gli animali non vengano più usati negli spettacoli circensi. È un desiderio che condivido anche io e che diventerà realtà nel più breve tempo possibile'. L'...

Bonus 500 euro ai 18enni - il ministro Bonisoli sblocca il voucher. Finora usati soprattutto nei cinema e nelle librerie : Alla fine il ministro per i Beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli, venerdì sera ha firmato il Decreto attuativo che integra ed estende il Bonus cultura a chi ha compiuto o compirà 18 anni nel 2018. Gli oltre 500mila che sono diventati maggiorenni nel corso di quest’anno avevano temuto il peggio perché, nonostante le rassicurazioni del ministro dei 500 euro da dare in dotazione ai nati nel 2000 non c’era traccia. Il mantra era ...

Verso Dante 2021 : i sindaci di Firenze - Ravenna e Verona incontrano il ministro per i Beni e le attività culturali Bonisoli : ...vede il centenario Dantesco come una grande opportunità di straordinaria visibilità dell'Italia a livello internazionale e di importante promozione e valorizzazione della lingua italiana nel mondo. ...

Il ministro Bonisoli obbliga i film in streaming a uscire prima nelle sale : Sta per arrivare su Netflix Roma, il film del premio Oscar Alfonso Cuarón che ha vinto la Mostra del Cinema di Venezia 2018. Proprio questa vittoria aveva innescato una serie di polemiche, soprattutto da parte degli esercenti cinematografici che avevano lamentato una penalizzazione riguardo alle pellicole che finiscono solo sulle piattaforme di streaming (critiche emerse già in Francia al festival di Cannes, che però aveva escluso le ...

Musei - il ministro Bonisoli rilancia : “20 giornate gratuite l’anno e giovani a 2 euro” : Dopo le polemiche dei mesi scorsi, il rilancio. Il ministro Alberto Bonisoli, titolare del Mibac, ha annunciato che le giornate gratuite nei Musei aumenteranno fino a 20 l'anno, ma saranno distribuite in modo diverso dal consueto. In più, a partire dal 2019, i giovani dai 18 ai 25 anni entreranno nei Musei pubblici italiani al costo del biglietto simbolico di 2 euro.Continua a leggere