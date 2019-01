Il comunicato del Napoli | ' Ricorso respinto è occasione persa' Il legale | ' Koulibaly è

Precisazione della Società in risposta a comunicato CdR : Roma, 18 gen., askanews, - In risposta a quanto riportato nel comunicato stampa del Comitato di Redazione di Askanews dello scorso 17 gennaio 2019, la Società risponde 'opponendosi alla diffusione di ...

Cessione Trapani - il comunicato della società dopo le ultime voci : “Al fine di sgomberare il campo da qualsivoglia errata interpretazione rispetto a quanto riportato sull’edizione odierna della Gazzetta della Sport in ordine alla ipotesi di Cessione della società Trapani Calcio si precisa quanto segue: La società Trapani Calcio ha una situazione economico-finanziaria assolutamente sana. L’analisi su cui i consulenti del dottor Heller sono attualmente impegnati verte esclusivamente sui costi da ...

Vertenza - il comunicato dell'assemblea dei redattori : Roma, 11 gen., askanews, - L'assemblea dei redattori di askanews respinge e condanna il piano con 27 esuberi presentato nuovamente ieri alla delegazione sindacale nel corso del tavolo Fieg, in cui si ...

Stretta sul secondary ticketing per i concerti di Jovanotti del Jova Beach Party : arriva il comunicato di Trident : Si fa Stretta la morsa al secondary ticketing per i concerti di Jovanotti previsti per il Jova Beach Party. Dopo l'apertura delle ultime date del tour, Trident è intervenuta per dissuadere dall'acquisto dei biglietti su piattaforme secondarie che propongono i ticket a prezzi maggiorati. A fronte delle numerose richieste di spiegazione su comunicazioni pubblicate dal sito online viagogo e da altri siti similari di secondary ticketing, per ...

Ancelotti è un lontano ricordo - l’oscuro comunicato della Figc : «Il calcio è partecipazione» La comunicazione questa sconosciuta. Probabilmente, una scelta di comodo. Al termine del vertice sul calcio, Matteo Salvini e il sottosegretario Giorgetti vanno in conferenza stampa e si prendono la scena. Il ministro dell’Interno detta la nuova linea: tolleranza mille. Libertà di insultare (razzismo e discriminazione territoriale, va bene tutto) negli stadi e no alla sospensione delle partite, così come no al ...

Aggressione fascista contro giornalisti Espresso - il comunicato del Cdr di Repubblica : I giornalisti di Repubblica, dell'Espresso e di tutto il Gruppo Gedi non si fermeranno davanti ad alcuna intimidazione, continueranno a documentare con scrupolo ogni fatto di cronaca e a denunciare ...

Il comunicato del presidente della Lega Serie A sulla Supercoppa in Arabia Saudita : La Lega Serie A ha diffuso un comunicato scritto dal suo presidente Gaetano Micciché in seguito alle polemiche per i settori riservati agli uomini nello stadio di Jeddah, dove il 16 gennaio Juventus e Milan giocheranno la Supercoppa italiana. Micciché ha

Campionati della Geografia quinta edizione (comunicato) : Nuovo comunicato stampa riguardante la quinta edizione dei Campionati della Geografia. In esso sono rese note tutte le date dell’evento. Un’iniziativa che ha lo scopo di dare il giusto merito ad una materia che per motivi ingiusti è stata gravemente ridimensionata all’interno della scuola italiana. Gli istituti scolastici interessati hanno ancora tempo per effettuare l’iscrizione a tali Campionati. Qui di seguito tutte le ...

Scuola - precari traditi dal Governo del Cambiamento (comunicato) : Pubblichiamo qui di seguito un comunicato stampa del professor Pasquale Vespa dell’AnDDL che ringraziamo cordialmente per quanto fattoci pervenire. Il documento riguarda i docenti precari, uno dei punti più ‘spinosi’ della Scuola italiana. Il Governo non sembra aver mantenuto alcune promesse fatte a questa categoria di insegnanti ai quali erano state promesse abilitazione e stabilizzazione. Scuola, docenti precari: le tappe ...

Legge di Bilancio 2019 discrimina idonei del Concorso Docenti 2016 : comunicato : La Legge di Bilancio 2019 contiene norme che prorogano tutte le graduatorie dei concorsi pubblici a partire dal 2010, offrendo agli idonei la possibilità di essere assunti nella Pubblica Amministrazione. Tuttavia, questa prospettiva è stata esplicitamente preclusa per gli idonei ai concorsi nella pubblica istruzione: i c.d. “idonei fantasma”, categoria creata dalle storture della “Buona Scuola”. Docenti abilitati, esperti, competenti che hanno ...

Docenti terza fascia : le ultime riflessioni del 2018 (comunicato) : Qui di seguito proponiamo un comunicato stampa della professoressa Veronica Radici del Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (che ringraziamo) riguardante la precaria condizione degli insegnanti terza fascia. Siamo alla fine del 2018 oramai ed è tempo di bilanci su quanto avvenuto in questo anno difficile un po’ per tutti. Con la nuova Manovra approvata da poche ore, si apre una nuova porta per ...

La sacra pietra di Omphalos - l'ombelico del mondo e il comunicatore degli dei : E' stata a lunga considerata una 'pietra' venuta dallo spazio. Poi divenuta sacra e la mitologia l'ha fatta propria, associandola spesso al mito di Apollo

Barcellona - il comunicato ufficiale del club sul caso Rabiot : Sta assumendo sempre più i contorni del caso la vicenda di mercato relativa ad Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è stato messo fuori rosa dal Paris Saint Germain dopo il rifiuto del rinnovo dietro il quale ci sarebbe – stando alla stampa francese – il Barcellona. I blaugrana, però, negano di aver già raggiunto l’accordo col giocatore violando i regolamenti di calciomercato. Ecco il comunicato ufficiale del club ...