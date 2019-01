Il cardinale Walter Kasper | C' è un complotto I nemici del papa vogliono affossare

huffingtonpost

(Di venerdì 18 gennaio 2019) L'attuale crisi degli abusi clericali viene usata dagli oppositori delcome piattaforma per espellere Francesco dalto e per eleggere un nuovo Pontefice che si adatti meglio alle loro agende. Lo ha detto iltedesco, presidente emerito del pontificio consiglio per la Promozione dell'unità dei cristiani e teologo molto apprezzato da Bergoglio. "Ci sono persone - ha dettoin una intervista a 'Report München', trasmessa dall'emittente di stato tedesco Ard e rilanciata da La Crux - che semplicemente non amano questo pontificato.che finisca il prima possibile per poi avere, per così dire, un nuovo conclave.anche andare a loro favore, così avrà un risultato che si adatta alle loro idee".ha sostenuto che ci sono alcuni gruppi nella Chiesa che stanno approfittando della crisi degli abusi come ...