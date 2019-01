Il calcio europeo nel 2017 vale 20 miliardi | l’Italia pesa per l’11%

calcio - Italia-Germania Under 21 : un altro test importante per Di Biagio in vista dell’Europeo : Domani, lunedì 19 novembre, la Nazionale italiana di Calcio Under 21 tornerà in campo per la seconda amichevole in programma nel giro di pochi giorni. La formazione guidata da Luigi Di Biagio scenderà in campo a Reggio Emilia contro la Germania in una sfida prestigiosa e ricca di storia. Il commissario tecnico è alla ricerca di risposte dai propri giocatori dopo la sconfitta contro l’Inghilterra di giovedì scorso e vuole proseguire nel ...