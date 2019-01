Huawei Mate 20 Pro è il re della fotografia secondo DxOMark

Vigorose offerte Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite su Amazon il 18 gennaio : Le offerte Amazon relative a Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite non si fanno attendere, e tornano puntuali anche nella giornata del 18 gennaio. Stiamo parlando di due device che non hanno bisogno di presentazioni, e che spopolano presso il pubblico per il rapporto qualità/prezzo che li caratterizza. Partiamo da Huawei P20 Lite, la versione più economica del top di gamma della serie P, che l'e-commerce di Jeff Bezos propone in offerta a 230 euro, ...

Meglio Huawei Mate 20 Pro di P20 P20? DxOMark non la pensa così : pensavate che Huawei Mate 20 Pro avrebbe stracciato P20 Pro? Non è stato così, almeno secondo i test svolti da DxOMark, che, nonostante l'annuncio da parte del produttore cinese circa l'assenza del suo ultimo top di gamma nelle tabelle del noto laboratorio per via del punteggio fin troppo alto che avrebbe ottenuto (facendo sfigurare tutti gli altri smartphone, compresi quelli proprietari), ha voluto analizzare comunque le prestazioni ...

Huawei Mate 20 X e i falsi sample - ma stavolta Huawei non c’entra : Huawei Mate 20X è il protagonista involontario di una nuova gaffe, che vede nuovamente coinvolta una fotocamera DSLR usata per i sample. L'articolo Huawei Mate 20 X e i falsi sample, ma stavolta Huawei non c’entra proviene da TuttoAndroid.

Pochissimi giorni per installare EMUI 9 su Huawei Mate 10 Pro TIM : lo conferma l’operatore : Stanno arrivando proprio in queste ore alcune segnalazioni importanti per gli utenti che dispongono di un Huawei Mate 10 Pro, almeno per quanto riguarda la versione marchiata TIM. Se per il modello no brand lo stato dei lavori per assicurare al pubblico l'aggiornamento contenente Android Pie ed EMUI 9 è in fase avanzata, secondo le ultime notizie che vi abbiamo riportato anche ad inizio 2019, fino ad oggi non avevamo ancora ricevuto feedback ...

Ad un passo da EMUI 9 su Huawei Mate 20 Lite : beta partita in Cina e i tempi per l’Italia? : Il riscatto della fascia media di smartphoneè compiuto: EMUI 9 su Huawei Mate 20 Lite non è affatto lontana e buone notizie in merito all'aggiornamento tanto atteso giungono direttamente dalla madre patria del produttore Huawei e dunque dalla Cina. Il programma beta per l'aggiornamento è appena partito proprio per il device in questione che, a questo punto per esperienza software, avrà meno da invidiare ai colleghi della stessa serie Mate 20 e ...

Vodafone tra regali ai clienti cinesi - nuovi anticipi per Huawei Mate 20/Pro e rate zero : Vodafone regala traffico extra ai propri clienti nati in Cina e migliora le condizioni di acquisto rateale di Huawei Mate 20 e Huawei Mate 20 Pro. L'articolo Vodafone tra regali ai clienti cinesi, nuovi anticipi per Huawei Mate 20/Pro e rate zero proviene da TuttoAndroid.

Al ribasso Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro : da 4.99 euro/mese con Vodafone : Si aggiorna il prezzo d'acquisto di Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro con Vodafone, che, a partire dal 17 gennaio, prevedono un contributo iniziale di minore entità. Il primo dei due, per gli utenti che hanno scelto le offerte Vodafone One Pro, Vodafone One Pro Tv e Shake Remix Unlimited ed Unlimited X4 Pro Full Pack, ha un costo di 14.99 euro/mese per 30 mesi, con un contributo iniziale di 49.99 euro, ed un eventuale recesso anticipato di 300 ...

Huawei Mate 20 Pro e P20 Pro ricevono il supporto a Widevine L1 - via libera ai contenuti HDR : Huawei rilascia un aggiornamento che permette a Mate 20 Pro e P20 Pro di supportare in contenuti HDR, inclusa la visione HD di Netflix. L'articolo Huawei Mate 20 Pro e P20 Pro ricevono il supporto a Widevine L1, via libera ai contenuti HDR proviene da TuttoAndroid.

Arriva la TV Mania con il volantino MediaWorld - ma occhio a Huawei Mate 20 Lite e Galaxy S9 : Stanno Arrivando le prime informazioni in Redazione in merito al nuovo volantino MediaWorld che sarà disponibile a partire da domani 17 gennaio. Il suo nome è TV Mania e prevede finanziamenti a tasso 0 per l'acquisto a rate di diversi televisori, ma come sempre avviene in questi casi occorre dare uno sguardo anche alle offerte relative al mercato smartphone, come potremo notare dal prezzo fissato per modelli come i vari Huawei Mate 20 Lite e ...

Soluzione ai problemi Huawei Mate 20 Lite con schede SD esterne in una specifica patch ma c’è da aspettare : Ritorniamo su una questione spinosa ed in particolar modo sui problemi Huawei Mate 20 Lite con le schede SD esterne che non sono per nulla utilizzabili e sulle quali non è possibile salvare alcunché. Nei giorni scorsi abbiamo riportato il feedback della divisione italiana in merito alla questione. Riconosciuto dunque il bug, siamo in attesa di una Soluzione repentina dello stesso ma forse questa non sarà alla fine così immediata. La ...

Chiuso il cerchio con EMUI 9 per Huawei Mate 10 Pro : anche i BLA-L29 dual SIM abilitati : Ci sono alcune segnalazioni molto importanti da prendere in considerazione oggi 14 gennaio per quanto riguarda Huawei Mate 10 Pro oggi 14 gennaio, soprattutto per chi sta seguendo con grande attenzione le vicende riguardanti EMUI 9 e Android Pie qui in Italia. La distribuzione dell'aggiornamento, considerando che si parla di un prodotto lanciato sul mercato più di un anno fa, tutto sommato è iniziata prima del previsto, almeno per quanto ...

Tris di offerte Amazon su Huawei Mate 20 - 20 Lite e 20 Pro : la serie regina d’autunno al miglior prezzo : Le offerte Amazon di oggi 13 gennaio strizzano l'occhio al Huawei Mate 20, Mate 20 Lite e pure il Mate 20 Pro: i tre esemplari della serie lanciata in autunno dal produttore cinese hanno ottenuto un più che discreto successo commerciale e già ad inizio 2019 è possibile approfittare di promozioni più che interessanti per ogni esemplare, direttamente sullo store di Jeff Bezos, Il più ricercato di tutti è senz'altro il piccolo Huawei Mate 20 ...

CES 2019 : Huawei annuncia Matebook 13 con processori di ottava generazione : In occasione del CES 2019, Huawei ha ampliato ulteriormente la sua gamma di PC con Windows 10 annunciando il nuovo Matebook 13 in grado di presentarsi al mercato come un interessante laptop dalla ottima qualità costruttiva. Le dimensioni sono una caratteristica da non sottovalutare in questo device dato che ha uno spessore di appena 4,4 millimetri e le cornici dello schermo sono state ottimizzate per garantire un rapporto screen-to-body pari ...

Volantino MediaWorld MOBILE Mania : Samsung Galaxy S9 Plus - Huawei Mate 20 Lite e iPhone XR : La MOBILE Mania del Volantino MediaWorld è ormai partita: da oggi 10 gennaio, fino al giorno 16 del mese, sarà possibile approfittare di un finanziamento a tasso zero, in 10, 20 o 25 rate, per non sentire affatto il peso di una cifra che, da sola, potrebbe comportare qualche disturbo, specie all'indomani delle festività natalizie, che salassano un po' tutti quanti. Il protagonista della festa è il Samsung Galaxy S9 Plus, vostro in 20 rate da ...