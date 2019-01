Higuain verso Chelsea di Sarri | “Se cercate casino non lo troverete mai con me”

Higuain ha la febbre… o forse no : il Pipita verso il forfait contro la Juve : Si avvicina sempre di più l’inizio della Supercoppa in campo Juve e Milan in una partita che si preannuncia scoppiettante. Negli ultimi giorni ma soprattutto nelle ultime ore in casa rossonera a tenere banco è il caso Higuain, poche ore prima della partita il Pipita non figurava nella foto di gruppo, si sono scatenate le voci di mercato e su un addio ormai imminente, adesso la.. febbre, almeno secondo quanto filtra ...

La Juve si mette di traverso per Higuain : chiesto l'obbligo di riscatto : Il Chelsea insiste per Gonzalo Higuain , ma secondo quanto riportato da Sport in Spagna la Juventus si è messa di traverso per l'acquisto della punta del Milan. Sì all'opzione prestito, ma chiede l'inserimento dell'obbligo di riscatto

Calciomercato Milan – Higuain verso il Chelsea? Fondamentale il ruolo della Juventus : ecco i dettagli : Il fratello e agente di Gonzalo Higuain è a Londra, l’interesse del Chelsea in merito al bomber del Milan resta forte: sulla possibile riuscita dell’operazione pesa la volontà della Juventus Dopo il gol alla Spal, rete liberatoria in grado di interrompere un lungo digiuno, festeggiata con tanto di abbracci a compagni e Gattuso, Gonzalo Higuain sembrava essersi ripreso il Milan. Almeno finchè il mercato non avesse spaventato i tifosi ...

"Milan e Chelsea verso lo scambio Higuain-Morata" : Higuain in cambio di Morata? Sembrerebbe questa l'ipotesi in ballo dopo che il Chelsea è tornato a manifestare un forte interesse per l'attaccante del Milan, Gonzalo Higuain , per la finestra di ...

Milan - Higuain verso il Chelsea già a gennaio : pronto uno scambio super [DETTAGLI] : Il Milan è reduce dal pareggio non entusiasmante contro il Bologna, nel complesso brutta prestazione della squadra di Gennaro Gattuso che però ha approfittato in chiave Champions League del passo falso della Lazio. La dirigenza nel frattempo inizia a muoversi per il mercato di gennaio, non solo piccoli innesti ma anche grandi operazioni per l’attacco. Maurizio Sarri è tornato alla carica per Gonzalo Higuain, il Pipita non sta ...

Higuain - niente brutte parole verso la Juve : 'Può tornare a giugno!' : Secondo La Gazzetta dello Sport , non è un caso che Gonzalo Higuain non abbia speso neanche una parola contro la Juventus. E questo è il retroscena sull'attaccante del Milan: 'Non cova rancore nei confronti della Juve, che in ...