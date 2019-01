Higuain senza pace | oggi la firma col Chelsea Al Milan arriva Piatek

Milan - Gattuso : 'Foto senza Higuain? Non volevo che infettasse gli altri col virus' : USARE LA VAR - 'Devo fare i complimenti ai miei ragazzi, abbiamo provato a scalare una montagna e dopo gli episodi li giudicate voi - ha proseguito Gattuso a Rai Sport - L'espulsione di Kessié ci sta,...

MILAN - FOTO DI GRUPPO SENZA Higuain : ADDIO AL PIPITA?/ "Ha la febbre" : a rischio la gara di Supercoppa : Social MILAN posta FOTO di GRUPPO SENZA HIGUAIN: autogol prima della Supercoppa Italiana contro Juventus. 'Pipita ha la febbre', a rischio la finale

Milan - Higuain scompare dalla foto di gruppo : s’infittisce il mistero sull’assenza dell’argentino : Higuain non appare nella foto di gruppo del Milan: cosa tiene lontano dal resto del gruppo l’attaccante argentino? A poche ore dal match di Supercoppa che vedrà la Juventus affrontare a Gedda il Milan, il mistero sulle condizioni di salute di Gonzalo Higuain s’infittisce. Il club rossonero, dopo aver comunicato che il calciatore non fosse con i colleghi per un trattamento fisico, ha ritrattato rendendo noto che ...

Foto di gruppo del Milan senza Higuain : Oggi sarà in campo? Rino Gattuso ha provato a farlo capire in ogni modo – pur con tutta la diplomazie che il caso impone – e oggi arriva un altro passaggio che va nella direzione dell’addio di Gonzalo Higuain. L’account ufficiale Twitter del Milan ha pubblicato tre Foto dell’incontro della squadra col principe saudita Abdulaziz bin Turki Al-Faisal. E fin qui, non c’è notizia. La notizia è che nella Foto di ...

Sarri senza freni : ha chiesto anche Higuain! : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio Il Milan ritrova il suo bomber: il gol di Higuain vale i tre punti

Milan - il record negativo di Higuain : mai così a lungo senza gol : La crisi del Milan è la crisi di Gonzalo Higuain . Il Pipita continua a faticare a livello realizzativo e dopo essere rimasto a secco anche contro la Fiorentina, ha suo malgrado firmato un record ...

Lasciare la Juve e... perdersi : da Anastasi a Higuain - quando la Vecchia Signora è senza rimpianti : Tornando indietro nel tempo, molto indietro, ci sono Anastasi , all'Inter per Boninsegna, e Capello , al Milan per Benetti,. Poi, poco più in là con gli anni Paolo Rossi , al Milan, e Tardelli , all'...

Lasciare la Juve e... perdersi : da Anastasi a Higuain - quando la Vecchia Signora è senza rimpianti : Tornando indietro nel tempo, molto indietro, ci sono Anastasi , all'Inter per Boninsegna, e Capello , al Milan per Benetti,. Poi, poco più in là con gli anni Paolo Rossi , al Milan, e Tardelli , all'...

Lasciare la Juve significa... perdersi : da Anastasi a Higuain - la Vecchia Signora è senza rimpianti : Tornando indietro nel tempo, molto indietro, ci sono Anastasi , all'Inter per Boninsegna, e Capello , al Milan per Benetti,. Poi, poco più in là con gli anni Paolo Rossi , al Milan, e Tardelli , all'...

Milan - no Pipita no Champions : Higuain a secco da ottobre - rossoneri senza vittorie : Cosa succede a Gonzalo Higuain ? Dopo il deludente pareggio del Milan sul campo del Bologna, la settima partita consecutiva senza reti per l'attaccante argentino, la domanda sta tormentando i tifosi ...

Milan - Cutrone a San Siro è Super Patrick. Primo gol senza Higuain : Quando vede San Siro, carica come un toro e non tradisce mai. Il 2-1 al Parma è quasi interamente di proprietà di Patrick Cutrone: un gol spettacolare nel momento più difficile del Milan e un rigore ...

Milan-Parma : rossoneri favoriti anche con l'emergenza in difesa e senza Higuain : Milan e Parma scenderanno in campo a San Siro domenica 2 dicembre 2018 alle 12:30 per la 14ª giornata del campionato di serie A. Lunch match tutto da seguire Milan-Parma sarà certamente una partita molto combattuta perché in palio c’è la permanenza in zona Europa, anche se questo dipenderà dall’altra partitissima della 14ª giornata di campionato tra Roma e Inter. Il Milan è in quinta posizione a 22 punti seguito dal Parma a quota 20. Sebbene ...

Milan : Cutrone senza Higuain non punge più. Ma con Lazio e Parma... : Mors tua, vita mea dicevano i romani. Il cartellino rosso sventolato a Gonzalo Higuain, ulteriore nota dolente nella serataccia del Milan con la Juve , può diventare uno spunto positivo per Patrick ...

Milan-Juventus - probabili formazioni : Gattuso senza 3 titolari - ma Higuain ci sarà : Manca un solo giorno all’attesissimo big match della dodicesima giornata di campionato tra Milan e Juventus. Le due grandi del calcio italiano scenderanno in campo nel posticipo domenicale delle 20,30. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo. Di seguito, le ultime novità riguardanti gli schieramenti delle due squadre. formazioni Milan-Juve: le scelte di Gattuso e Allegri MILAN – ...