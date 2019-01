Higuain | Ibra e Bonucci | tutti i grandi acquisti di calciomercato ripartiti dopo un solo

Calciomercato Milan - Ibrahimovic ad un passo - attacco stellare con Higuain (RUMORS) : Il Milan sta lavorando incessantemente per la prossima sessione di Calciomercato invernale. Leonardo e Maldini (che saranno guidati dal nuovo amministratore delegato Gazidis) hanno intenzione di costruire una squadra di altissimo livello per il 2019, in modo da centrare il principale obiettivo di questa stagione, ovvero l'accesso alla prossima edizione della Champions League. La dirigenza rossonera sta lavorando per rinforzare il centrocampo e ...

“Ibrahimovic non si accoppia bene con Higuain” : Zaccheroni boccia il ritorno di Zlatan al Milan : Alberto Zaccheroni non crede sia possibile una convivenza tra Ibrahimovic ed Higuain, i due potrebbero ‘incontrarsi’ al Milan dal mese di gennaio “Ibra dove va vince e quindi verrebbe sempre la voglia di averlo ma avendo Higuain in casa sul piano tattico non è facilissimo, dipende dagli equilibri di squadra che vuole dare Gattuso. Ibrahimovic è straordinario ma è un grande accentratore che vuole sempre la palla e diventa ...

Gattuso : “Abate sorprendente - Parma squadra fastidiosa. Tridente Ibra-Cutrone-Higuain? C’è anche Paquetà” : Al termine della sfida vinta contro il Parma, Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di Dazn e ha analizzato la partita con il pragmatismo che gli si confà. Di seguito, le sue dichiarazioni. Sul match: “Meriti anche al Parma, non è un caso che si trovi in quella posizione, è ben allenata, è fastidiosa, se gli dai campo ti creano problematiche. Abbiamo fatto una buona partita, forse nel primo tempo abbiamo esagerato con i cross, ma la ...

Milan - Gattuso : 'Ibrahimovic con Higuain? E poi Paquetà?' : MilanO - ' Un tridente con Ibrahimovic, Higuain e Cutrone? Ora siamo concentrati sulle ultime partite dell'anno' . Così il tecnico del Milan , Gennaro Gattuso , risponde alla domanda di calciomercato ...

Milan - Gattuso : 'Ibrahimovic con Higuain? E poi Paquetà?' : MilanO - ' Un tridente con Ibrahimovic, Higuain e Cutrone? Ora siamo concentrati sulle ultime partite dell'anno' . Così il tecnico del Milan , Gennaro Gattuso , risponde alla domanda di calciomercato ...

Milan - Gattuso : "Buonissima partita. Tridente Cutrone-Ibra-Higuain? C'è anche Paquetà" : "Abbiamo fatto una buona partita, forse nel primo tempo abbiamo esagerato con i cross, ma la squadra ha fatto quello che doveva fare con cuore e tecnica". Rino Gattuso commenta così la vittoria del ...

Milan - senti Higuain : 'ripagherò la fiducia della società. L'errore contro la Juve mi ha fatto crescere. Ibra? Dico che...' : Il bomber argentino, nel corso di un'intervista concessa a Sky Sport, ha spiegato di voler ripagare la fiducia dell'ambiente rossonero, aiutando il Milan a raggiungere gli obiettivi prefissatisi ad ...

Milan - Higuain apre a Ibrahimovic : “E’ sempre un grande giocatore” : “Ibrahimovic è sempre un grande giocatore ma sono cose di cui si occupa la società”, parole e musica del Pipita, Gonzalo Higuain, che parla così ai microfoni di Sky Sport del possibile approdo al Milan dell’attaccante svedese alla vigilia della sfida di Europa League che vedrà domani sera alle 19 i rossoneri affrontare i lussemburghesi del Dudelange. […] L'articolo Milan, Higuain apre a Ibrahimovic: “E’ ...

Milan - senti Higuain : “ripagherò la fiducia della società. L’errore contro la Juve mi ha fatto crescere. Ibra? Dico che…” : Gonzalo Higuain non vede l’ora di poter scendere in campo: nessuna voglia di riscatto, il bomber argentino è solo ‘più maturo’ e volenteroso di far bene dopo la squalifica post espulsione con la Juventus Costretto a restare fuori dal campo per le gare di Serie A, a causa dell’espulsione e della squalifica per due giornata rimediate dopo i fatti di Milan-Juventus, Gonzalo Higuain scalpita per ritornare in campo in ...

Milan - Higuain : "Felice di essere qui. E lo dimostrerò in campo. Ibra? Un gran giocatore" : un Gonzalo Higuain determinato quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della sfida di Europa League con il Dudelange. L'obiettivo è riscattare la pessima serata contro la Juve, fra rigore sbagliato ed espulsione, anche se la parola 'riscatto' non ...

Milan - Champions dipende da Cutrone : ma con Ibra e Higuain il futuro è incerto : 'E' un mondo difficile e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto' , recita una bellissima canzone del 2000, 'Me cago en el amor' di Tonino Carotone: il sentimento che vIbra in queste ore nella ...

Milan - Gattuso vuota il sacco : il bollettino medico - le ultime sull’arrivo di Ibra ed il caso Higuain : Milan, Gennaro Gattuso ha parlato in vista della gara fondamentale contro la Lazio, il tecnico rossonero intanto aspetta Ibrahimovic alla sua corte Milan, Gennaro Gattuso ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della gara di domani alle 18 contro la Lazio. Un incontro che potrebbe valere molto in chiave Champions League, un incontro delicatissimo e condizionato di certo dalle tante assenze che dovrà fronteggiare il tecnico ...

Milan - Gattuso show in conferenza : il bollettino medico - le ultime sull’arrivo di Ibra ed il caso Higuain : Milan, Gennaro Gattuso ha parlato in vista della gara fondamentale contro la Lazio, il tecnico rossonero intanto aspetta Ibrahimovic alla sua corte Milan, Gennaro Gattuso ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della gara di domani alle 18 contro la Lazio. Un incontro che potrebbe valere molto in chiave Champions League, un incontro delicatissimo e condizionato di certo dalle tante assenze che dovrà fronteggiare il tecnico ...

Tassotti : 'Dico sì a Ibra-Milan - lui e Higuain possono funzionare. Ma con Cutrone...' : Dopo una vita passata al Milan, Mauro Tassotti ora guida insieme ad Andriy Shevchenko la nazionale dell'Ucraina. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , l'ex difensore ha detto la sua sul possibile ritorno di Zlatsn Ibrahimovic in rossonero: ' Lui e Higuain f perché entrambi amano coinvolgere i compagni e sanno aprire spazi. Sono favorevole al ...