Guai per Cristiano Ronaldo | può saltare la gara contro il Chievo | il portoghese

Calciomercato Juventus : per Palmieri possibile scambio di prestiti con HiGuain (RUMORS) : Sono ore molto calde per il Calciomercato della Juventus, ormai prossima all'acquisto di Aaron Ramsey, talentuoso centrocampista gallese che milita nelle fila dell'Arsenal. Il giocatore starebbe per firmare con il club bianconero, ma l'ufficialità dovrebbe arrivare solo a febbraio. Si tratta di un colpo molto importante per la Juventus, dal momento che Ramsey è un centrocampista completo, abile sia in fase di contenimento che in quella ...

HiGuain al Chelsea - ultima chiamata per un eroe da tragedia greca : Figlio d'arte di un difensore del San Lorenzo, squadra per la quale fa il tifo papa Francesco, nasce a Brest, cittadina bretone dove papà gioca alla fine degli anni Ottanta, nota al mondo per essere ...

Sarri trova HiGuain ma può perdere Hazard : il Real lo vuole subito : Maurizio Sarri si prepara ad abbracciare Gonzalo Higuain ma rischia di dover rinunciare a Eden Hazard . Se il Pipita è infatti in dirittura d'arrivo in casa Chelsea , si vocifera di visite mediche già ...

Marani : "HiGuain grave perdita per il Milan. Un addio che rallenta il processo di sviluppo del club" : Per il Milan è sicuramente una grave perdita, soprattutto in un processo di sviluppo che Milan si è dato. Guardando la Supercoppa di ieri sera mi sono soffermato sulle assenze in casa rossonera, che ...

Sarri è l’ultima carta di HiGuain per essere trattato da re : Viziato La parola che lo dipinge è “viziato”. Racchiude Gonzalo Higuain. Però ci confina anche in uno stato di non pacificazione con lui. A essere viziato, è viziato. Ne abbiamo scritto tantissime volte. Persino noi del Napolista che a luglio di tre anni non piansero (almeno chi scrive) nemmeno una lacrima per quell’addio che divenne melodramma. Il Tradimento. Che qui, sul Napolista, invero sembrò un affare. Perché, pur sapendo giocare a ...

Milan - è fatta per HiGuain al Chelsea. In rossonero arriva il capocannoniere Piatek : Con la Supercoppa alle spalle, arriva la notizia cui manca solo l'ufficialità dell'annuncio: Gonzalo Higuain lascia dopo soli sei mesi il Milan per finire la stagione al Chelsea dell'amato Sarri. Juventus e Blues, infatti, avrebbero definito l'accordo per portare a Londra l'argentino, con un possibi

Milan - HiGuain e il fascino perduto il passaggio al Chelsea è questione di ore : GEDDA - Alla fine della partita persa con la Juventus , Higuain è uscito dallo stadio come tante altre volte: senza fermarsi a parlare con la stampa, firmando qualche autografo e lasciandosi scattare ...

Milan - Gattuso perde la testa : getta il cellulare di un giornalista - anche HiGuain nervoso : Tensione altissima in casa Milan dopo la sconfitta in finale di Supercoppa contro la Juventus, i rossoneri non sono riusciti a conquistare in trofeo ed in più hanno dovuto fare i conti con il caso Higuain e con la cessione del Pipita al Chelsea ormai imminente. Nel frattempo ultime ore caldissime, Gattuso al rientro in Italia è stato infastidito dai tanti giornalisti pronti a riprenderlo e ha reagito nei confronti di uno di loro, ha ...

Accordo Juve-Chelsea per HiGuain : 'Stavate aspettando me?'. Gonzalo Higuain sa di essere al centro dell'attenzione e ne ha avuto la conferma nelle prime ore del mattino, quando il Milan e' rientrato dall'Arabia Saudita dopo la ...

Supercoppa persa e addio al Milan : HiGuain saluta e va al Chelsea : Prima era scomparso dalla foto di gruppo con il presidente Paolo Scaroni, l'ad Ivan Gazidis e Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, Principe saudita e presidente dell'Autorità generale dello sport. Alla ...

Calciomercato Milan – Il Genoa non fa sconti per Piatek : pronta l’alternativa Batshuayi per il dopo HiGuain : Il Genoa non fa sconti al Milan per Piatek, i rossoneri vagliano altri possibili profili per il dopo Higuain: spunta la pista che porta a Michy Batshyayi del Chelsea Nella giornata di ieri, Chelsea e Juventus avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento di Gonzalo Higuain a Londra. Il Milan dunque, si è rassegnato alla partenza del suo bomber e dovrà cercare alla svelta un sostituto. Il nome caldo è quello di Piatek, ...