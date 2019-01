Google : "Ecco come sarebbero le ricerche secondo la direttive copyright europea" : In vista della conclusione delle trattative sul copyright del 21 gennaio Big G fornisce un’idea visiva delle conseguenze dell’articolo 11, che definisce 'link tax'

Google smette di produrre il Chromecast audio - ecco l’alternativa migliore : Google ha annunciato ufficialmente di avere dismesso la produzione del Chromecast audio. Si tratta del piccolo dispositivo che molti usano con soddisfazione per svecchiare vecchi impianti audio Hi-Fi. Collegando Chromecast audio è possibile usarli per riprodurre la musica digitale disponibile con le app per smartphone come per esempio Spotify. Oppure si può collegare il notebook e ascoltare la musica riprodotta da siti come YouTube e ...

Google Assistant si arricchisce di un mucchio di novità : eccole tutte : L'enorme stand di Google al CES 2019 ci fa implicitamente campire la mole di novità che arriveranno nel 2019 su Google Assistant, protagonista della fiera. L'articolo Google Assistant si arricchisce di un mucchio di novità: eccole tutte proviene da TuttoAndroid.

Ecco una lista di porting della Google Fotocamera per gli smartphone Nokia : Ecco un piccolo recap, corredato di link, della disponibilità di Google Fotocamera per gli smartphone Nokia L'articolo Ecco una lista di porting della Google Fotocamera per gli smartphone Nokia proviene da TuttoAndroid.

Lo avete chiesto a Google : ecco le chiavi di ricerca più gettonate del 2018 : Nella classifica della parole più cercate Marchionne è secondo solo ai mondiali di calcio. Tra i personaggi più gettonati...

Buon Anno : ecco il doodle di Google per il giorno di Capodanno 2019 : Buon Anno: Google come ogni Anno ci tiene a fare i suoi Auguri speciali per il giorno di CapodAnno 2019 e lo fa con un doodle speciale. Buon 2019 anche da parte di tutta la Redazione di MeteoWeb! L'articolo Buon Anno: ecco il doodle di Google per il giorno di CapodAnno 2019 sembra essere il primo su Meteo Web.

Notte di capodanno 2018 : ecco il doodle di Google per il 31 Dicembre : Arriva la Notte di capodanno 2018. E’ tempo di festeggiamenti, è tempo di salutare il vecchio e accogliere il nuovo, dire “addio” al 2018 e “benvenuto” al 2019: come ogni anno Google dedica un doodle al “rito di passaggio” della Notte di San Silvestro. L’allegro e colorato doodle ritrae due elefantini viola: uno di questi è impegnato nei preparativi per la festa (gonfia i palloncini), mentre ...

Da Marchionne al Ponte Morandi fino alla parola “ipovedente” : ecco cosa hanno cercato su Google gli italiani nel 2018 : Sergio Marchionne, il Ponte Morandi, ma anche “cosa significa ipovedente?”, oppure “Perché i giocatori hanno un segno rosso in faccia?”. Sono i trend di ricerca del 2018 stilati da Google. Vale a dire le curiosità, le domande, gli eventi per i quali gli italiani si sono rivolti al motore di ricerca più usato al mondo. Il reparto analitico di Mountain View ha diviso le tipologie di ricerche tra parole, eventi, personaggi, ...

Le feste di dicembre nel mondo - finalmente Natale! Ecco il doodle di Google per il 25 Dicembre! : “finalmente Natale!“: oggi 25 dicembre Google dedica il 3° doodle alle Festività 2018, e celebra nuovamente “Le feste di dicembre nel mondo“. “Durante questo periodo, le persone in tutto il mondo si riuniscono per condividere risate, luce, e festeggiamenti – tutti accompagnati dalle canzoni della stagione. In qualunque modo decidiate di festeggiare questa allegra stagione, non vi auguriamo altro che gioia e ...

Le feste di dicembre nel mondo : finalmente Natale! Ecco il nuovo doodle di Google per il 24 Dicembre : “finalmente Natale!“: anche oggi 24 Dicembre Google dedica un doodle alle Festività 2018, ed in particolare celebra “Le feste di Dicembre nel mondo“. “Durante questo periodo, le persone in tutto il mondo si riuniscono per condividere risate, luce, e festeggiamenti – tutti accompagnati dalle canzoni della stagione. In qualunque modo decidiate di festeggiare questa allegra stagione, non vi auguriamo altro che ...

Le feste di dicembre nel mondo : “Joy to the world!” - ecco il doodle di Google : “Joy to the world!“: Google dedica oggi 23 dicembre un doodle alle Festività 2018, ed in particolare celebra “Le feste di dicembre nel mondo“. “Durante questo periodo, le persone in tutto il mondo si riuniscono per condividere risate, luce, e festeggiamenti – tutti accompagnati dalle canzoni della stagione. In qualunque modo decidiate di festeggiare questa allegra stagione, non vi auguriamo altro che gioia e ...

Da Android a Google Earth - ecco come aziende e governi ci spiano : In pratica, una realtà aumentata del mondo, del quale è possibile conoscere in tempo reale informazioni di diversa origine. Originata dal mondo dei videogiochi, la Keyhole crea, sulla base di ...

Google Assistant - Siri - Alexa - Cortana : chi è l’assistente vocale più bravo? Ecco i risultati di un complesso test : Smart speaker, smartphone, computer: gli assistenti digitali sono sempre più integrati con i dispositivi hi-tech e presenti in maniera pervasiva nelle nostre vite. Eppure il più delle volte li usiamo senza domandarci se siano davvero efficaci ed affidabili e non orientiamo le nostre scelte d’acquisto anche in base alle loro effettive capacità. Google Assistant, Apple Siri, Amazon Alexa, Microsoft Cortana, chi sarà il migliore? La ricerca ...