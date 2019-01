Gli ' ex' Dc nel nome di Sturzo | Popolarismo può battere populismo

Astronomia : Gli anelli di Saturno sono molto piu' giovani del pianeta : Una affascinante e importante scoperta arricchisce la storia di Saturno. Uno studio condotto da un team di ricercatori coordinati da Luciano Iess, del Dipartimento di Ingegneria meccanica e...

Quota 100 : finestre di uscita ad aprile e luGlio nel decreto appena varato dal governo : Ad aprile ci saranno i primi lavoratori che andranno in pensione con Quota 100. Ormai la misura è varata anche se adesso bisognerà attendere la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e le classiche circolari che spiegheranno meglio il meccanismo di richiesta da parte dell’Inps. Ad aprile dicevamo, perché la misura, anche se in vigore dal 1° gennaio, funzionerà con il sistema delle finestre di uscita, cioè con la pensione che anziché ...

Sabato e domenica nel FoGlio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) L’attivismo dei fannulloni - Commentare, chiosare, sostenere la giusta causa senza fatica né esborso. Ma hashtag e meme, armi del contropote

Al Bano - 55 anni nel sole 'Il mio show in famiGlia con Romina' : Due serate evento su Canale 5, il 23 e il 30 gennaio per festeggiare i 55 anni di carriera, 55 passi nel sole , ma il vero show è vederlo raccontare l'incontro col ministro dell'Interno Matteo Salvini ...

Fondo Imu-Tasi - Anci : “Torna a 300 milioni - battaGlia vinta. Modifica nel decreto Semplificazioni” : Il Fondo Imu-Tasi, che nella legge di BilAncio era stato ridotto a 190 milioni, tornerà a quota 300. L’hanno annunciato l’Anci e la vice ministro per l’Economia Laura Castelli. L’incremento, che va incontro alle richieste dei Comuni, troverà spazio nel decreto Semplificazioni. Il Fondo è stato creato nel 2014 per compensare gli enti che avendo alzato l’aliquota Imu al massimo non potevano applicare la Tasi in modo ...

LIVE Sport - DIRETTA 18 gennaio : risultati Australian Open - ottima Italia nel ciclismo su pista. Bene Tonetti e MarsaGlia - Italia nona nel biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi venerdì 18 gennaio. Inizia il weekend e ci aspetta una giornata davvero molto ricca, avvincente, appassionante, infarcita di eventi da seguire tutti in tempo reale con OA Sport: non solo vi aggiorneremo con i risultati delle varie gare ma vi forniremo anche in DIRETTA tutte le notizie più importanti provenienti dal panorama universale. Si incomincia presto con gli Australian Open: Andreas ...

MotoGp – Presentazione Ducati - Domenicali orgoGlioso del suo staff : “siamo un gruppo sempre unito - anche nelle difficoltà” : Le parole di Claudio Domenicali alla Presentazione del Team Ducati MotoGp 2019, che cambia nome in Mission Winnow Ducati E’ in corso a Neuchatel la Presentazione della Ducati 2019. Il team di Borgo Panigale ha cambiato nome, grazie al nuovo title sponsor, e per la nuova stagione di MotoGp diventerà Mission Winnow Ducati. In attesa che, dalla Svizzera, venga svelata la nuova moto della Ducati che Petrucci e Dovizioso guideranno nel ...

Usa - chiude suo fiGlio di 3 anni nell'asciugatrice e accende la macchina - arrestato : Una vicenda davvero assurda arriva dall'Alabama, precisamente dalla cittadina di Alabastro, dove un uomo di 25 anni, Steven Thodhunter, è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di pedofilia aggravata e violenze domestiche. Secondo quanto riportato dai media locali infatti, pare che il soggetto, più volte, abbia chiuso il suo figlioletto di soli 3 anni nell'asciugatrice. Un comportamento molto pericoloso, che rischiava di minare seriamente la ...

Bankitalia taGlia la stima sulla crescita del PIL nel 2019 : Bankitalia nel suo consueto bollettino sulle proiezioni macroeconomiche per l'economia tricolore nel triennio 2019-2021 afferma difatti che la proiezione centrale della crescita del PIL è pari allo 0,...

Netflix : 139 milioni Gli abbonati nel mondo. Ma i conti non convincono del tutto : La concorrenza non manca, ma nonostante tutto, Netflix continua a confermarsi il re delle piattaforme di streaming attualmente presenti sul mercato. E’ disponibile in ogni parte del mondo, conta un numero di abbonati in continua crescita e offre un catalogo di contenuti tra film, serie tv, documentari e serie animate molto ampio. Il futuro di Netflix sembra essere davvero roseo, se non fosse che la concorrenza avanza e che i dati ...

L'ex Br Alvaro Lojacono : "L'Italia non ha mai chiesto la mia estradizione. Forse non voGliono intromissioni nel caso Moro" : "Forse l'Italia non ha voluto che uno stato straniero mettesse il naso nel processo Moro". Dopo quasi 20 anni di silenzio torno a farsi sentire Alvaro Lojacono, ex Br condannato per l'agguato di via Fani, e - in un'intervista a Ticinoonline/20minuti - spiega perché, secondo lui, l'Italia non ha mai chiesto la sua estradizione. La sua è un'ipotesi ma, "sarebbe comprensibile", aggiunge. In ogni caso Lojacono, diventato cittadino ...

Sci alpino - Riccardo Tonetti : “Se fossi stato più vicino nella prima manche avrei potuto giocarmela meGlio” : La combinata alpina di Wengen riserva l’ottavo posto a Riccardo Tonetti ed il decimo a Christof Innerhofer, ma i due alfieri azzurri non sono pienamente soddisfatti delle loro prestazioni. Peggio va a Dominik Paris, che inforca nello slalom. A fine gara i tre hanno parlato al sito federale. Amarezza per Riccardo Tonetti nonostante il buon piazzamento: “Sono molto contento del risultato, mi dispiace un po’ per lo slalom perché ...

Fabrizio Corona : "I miei soldi a Carlos Maria - voGlio 30 - 40 mila euro nella bara" : Fabrizio Corona, ospite in esclusiva domani a Verissimo, anticipa alcuni passaggi del suo ultimo libro ‘Non mi avete fatto niente’: “Nel carcere la palestra è l’unico luogo a non essere controllato dalle guardie. Quando bisogna litigare o regolare dei conti si va lì, e io a San Vittore ho litigato parecchio”.prosegui la letturaFabrizio Corona: "I miei soldi a Carlos Maria, voglio 30 - 40 mila euro nella bara" pubblicato su Gossipblog.it 18 ...

Fortnite - scoperta una falla nella sicurezza : a rischio i dati deGli utenti : Adesso neppure il mondo dei videogiochi è più così sicuro. Sotto attacco oggi ci è finito Fortnite, il popolarissimo videogame online con oltre 80 milioni di giocatori in tutto il mondo. Negli ultimi giorni è stata scoperta una falla nel sito web del gioco che, se sfruttata, avrebbe potuto garantire agli hacker libero accesso ai dati personali e alla carta di credito degli utenti. È stata Check Point, azienda americana esperta in soluzioni di ...