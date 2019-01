Glass | i supereroi sul lettino dello psicoanalista recensione

optimaitalia

(Di venerdì 18 gennaio 2019)di M. Night Shyamalan è l’ultimo atto di quella che, inizialmente forse neanche pensata come tale, è finita per diventare una trilogia molto personale sul tema del supereroe, insieme ad Unbreakable (2000) e al recente Split (2016), che ha consentito di ritrovare il successo a un autore che, soprattutto con Il sesto senso, aveva conosciuto una fama planetaria.Inritroviamo i protagonisti dei tre film: il primo è Elijah Price (Samuel Jackson), supercriminale di eccezionale intelligenza ma affetto da osteogenesi imperfetta, malattia genetica che lo rende fragilissimo – per questo è soprannominato l'uomo di vetro,. Elijah è ospite del Raven Hill Memorial Hospital, un centro per malati mentali. Lì lo raggiungono due altri singolari soggetti, catturati dalla polizia mentre stanno combattendo tra loro: l’Unbreakable-David Dunn (Bruce Willis), giustiziere fisicamente ...