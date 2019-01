Giorno della memoria | le celebrazioni previste a Trento

Ho celebrato il Giorno della memoria andando a vedere “Libero il mio canto – musiche di donne deportate” : “Libero è il mio canto – musiche di donne deportate”, andato in scena il 16 gennaio all’Auditorium Parco della Musica di Roma per celebrare il giorno della memoria, è uno spettacolo dedicato alle donne internate nei lager nazisti, nei campi giapponesi, indonesiani, o nei gulag durante la seconda guerra mondiale. donne che con amore e disperazione hanno cercato fino all’ultimo di aggrapparsi alla musica e al canto, e attraverso questo, ognuna ...

Rigopiano - 2 anni dalla tragedia : oggi è il Giorno della commemorazione delle vittime : Sono trascorsi 2 anni dalla tragedia dell’hotel Rigopiano di Farindola (Pescara): il 18 gennaio 2017 persero la vita 29 persone e 11 si salvarono miracolosamente. oggi è il giorno della commemorazione delle vittime: il Comitato vittime di Rigopiano, che riunisce i parenti di 25 vittime, ha organizzato una giornata all’insegna del ricordo. Alle 10 nei pressi del totem dell’hotel Rigopiano avrà luogo una preghiera di benedizione. ...

Spettacoli - mostre e incontri : il Giorno della Memoria in Bergamasca : Sempre con un'amplia partecipazione di pubblico e la costante attenzione della stampa, i singoli Spettacoli sono stati realizzati nelle sedi più note di Bergamo, la città in cui Laterza vive, come la ...

Calciomercato - Pellegrini : 'Interesse Psg? Lavoro per diventare un Giorno capitano della Roma' : ... si deve mettere a schermo della difesa per far sì che non ci siano buchi in mezzo al campo, però mi abituerò anche a questo." Chi osservi con attenzione tra i migliori centrocampisti al mondo? "Mi ...

Juve - dopo la vittoria della Supercoppa Giorno di riposo per capitan Chiellini e compagni : La Juventus, ieri a Gedda ha conquistato la Supercoppa Italiana, battendo il Milan per 1-0 grazie al gol di testa di Cristiano Ronaldo che in questo modo si conferma ancora una volta l'uomo delle finali. I bianconeri sono già tornati a Torino, felici, ma stanchi per il match giocato al caldo dell'Arabia Saudita, per il leggero fuso ed anche per i festeggiamenti. Per consentire ai suoi uomini di recuperare le energie in vista della riapertura del ...

A Cinecittà 'Storie d'inverno' dal 19 gennaio : le donne - Fellini - il Giorno della memoria e il colore viola : Nuovo ciclo di visite a ' Cinecittà si Mostra ', dove è tempo di ' Storie d'inverno '. Dal 19 gennaio ogni weekend gli Studi di via Tuscolana svelano gli aspetti più curiosi e insoliti del mondo del ...

Pensioni e reddito - il Giorno della verità Scintille Lega-M5S sul Tfr agli statali : Roma - Tutt o dipende dal vertice di questa mattina . C'è fretta di chiudere con il Consiglio dei ministri questa sera, accelerare, non rinviare. Una corsa contro il tempo in modo che la conversione ...

Pensioni e reddito - il Giorno della verità. Palazzo Chigi : “Le risorse ci sono”. Alle 18 il Cdm : Tutto dipende dal vertice di questa mattina. C’è fretta di chiudere con il Consiglio dei ministri questa sera, accelerare, non rinviare. Una corsa contro il tempo in modo che la conversione in legge del decretone consenta di introdurre reddito di cittadinanza e quota 100 entro aprile, in piena campagna elettorale per le europee. Ieri è stata una g...

Pensioni e reddito - il Giorno della verità Scintille Lega-M5S sul Tfr agli statali : I dubbi dei grillini sugli anticipi da parte delle banche. Oggi il vertice sul “decretone” in vista del Cdm

Pensioni e reddito - il Giorno della verità. Scintille Lega-M5S sul Tfr agli statali : Tutt o dipende dal vertice di questa mattina. C'è fretta di chiudere con il Consiglio dei ministri questa sera, accelerare, non rinviare. Una corsa contro il tempo in modo che la conversione in legge ...

Pensioni e reddito - il Giorno della verità. Scintille Lega-M5S sul Tfr agli statali : Tutto dipende dal vertice di questa mattina. C’è fretta di chiudere con il Consiglio dei ministri questa sera, accelerare, non rinviare. Una corsa contro il tempo in modo che la conversione in legge del decretone consenta di introdurre reddito di cittadinanza e quota 100 entro aprile, in piena campagna elettorale per le europee. Ieri è stata una g...

Milano. Il Municipio 7 celebra il Giorno della memoria 2019 : Il Municipio 7 in collaborazione con il “Coro Col Hakolot”, in ricordo della Shoah, invita la cittadinanza a partecipare all’iniziativa

Capannori - anche un fumetto per il Giorno della memoria : I recenti episodi di cronaca a sfondo razziale avvenuti negli stadi dicono altro e proprio per questo devono far riflettere sull'attualità di queste tematiche. 'Il torneo quadrangolare che ...

Quand’è il Giorno della Candelora 2019? “Se nevica o se plora dell’inverno siamo fora” : Trascorse le festività natalizie si inizia a intravedere la fine dell’inverno e l’arrivo della primavera: il giorno della Candelora è simbolico, in quanto si trova a metà strada tra il solstizio d’inverno e l’equinozio di primavera, ecco perché nel giorno della Candelora (che si celebra in gran parte del mondo) è quindi consuetudine pronosticare il meteo delle settimane successive. La festa della Presentazione di Gesù al ...