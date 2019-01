Ginnastica artistica | Martina Rizzelli e un percorso da specialista verso Tokyo 2020 Le

oasport

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Nei giorni scorsi abbiamo parlato del nuovo sistema di qualificazione olimpica e delle inevitabili scelte tecniche che ne sono conseguite. Decidere se continuare a concentrarsi sull’all-around per poter puntare a far parte della squadra olimpica, oppure lavorare unicamente agli attrezzi di punta per tentare la qualificazione individuale attrale Coppe del Mondo, è indubbiamente la più importante fra queste.In Italia, al momento, è difficile dire quali atlete vedremo impegnate come specialiste e quali no, in quanto molte di loro sono in fase di recupero post infortunio, ma fra le “big” dello scorso quadriennio abbiamo sicuramente Vanessa Ferrari, pilastro della nazionale senior dal lontano 2006: la sua volontà di dedicarsi unicamente alla trave e al corpo libero è già più volte stata confermata, così come quella di Lara Mori che, ha già iniziato le Coppe del Mondo proprio ...