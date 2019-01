Gerò Carraro nuovo flirt con l’amica di Simona Ventura

people24.myblog

(Di venerdì 18 gennaio 2019) L’amore è finito ma l’affetto ci unirà sempre a due mesi dall’ufficializzazione della rottura,sono liberi. Anche di mostrare le loro nuove passioni. La conduttrice frequenta Giovanni Terzi, come lui stesso ha confermato. Ma ancheha trovato unamore. Si tratta di Laura Moretti, grande amica di. Il settimanale Chi li ha paparazzati per le vie del centro di Milano e i due non si sono certo nascosti. Anzi. Mano nella mano hanno sorriso ai flash mostrando felicemente il sentimento che li lega.e la Moretti sono reduci da un viaggio alle Maldive. Si conoscono da tempo, visto che Laura è un’amica di, e in vista ci sono nuovi progetti di coppia . “Operazione trasloco iniziata – scriveva qualche giorno fa– ora si decolla”.